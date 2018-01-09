رسالة خطية من محمد السادس إلى ولي عهد أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله وزير خارجية المغرب ووزير الاقتصاد والمالية المغربي والسفير محمد ايت واعلي اليوم في العين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، بالعين، كلًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين سلماه رسالة خطية من الملك محمد السادس.

الرباط: ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه الرسالة تتعلق بـ "العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".

وأضافت الوكالة أن بوريطة نقل بهذه المناسبة تحيات ملك المغرب إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتحياته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوريطة نقل تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتحياته للملك محمد السادس وتمنياتهما للمملكة المغربية وشعبها الشقيق باطراد التقدم والنماء.

أضاف المصدر نفسه أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع بوريطة وبوسعيد "العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، بهذه المناسبة، "عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية والتي تنبع من حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك محمد السادس على دعم هذه العلاقات ودفعها إلى مزيد من التطور والنماء في المجالات كافة".

كما تم خلال اللقاء عينه، تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن بوريطة وبورسعيد زارا أخيرًا السعودية والكويت، حاملين رسالتين خطيتين من ملك المغرب إلى عاهل السعودية وأمير الكويت.