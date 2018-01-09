كتبت "المساء" أن التوتر في المنطقة الجنوبية المغربية (الصحراء) وصل إلى درجات متقدمة، بعدما انتقلت دوريات الدرك الحربي إلى منطقة الكركارات ومروحيات خفيفة تابعة للجيش المغربي ردًا على عناصر جبهة البوليساريو، التي وضعت حاجزًا عسكريًا في المركز الحدودي الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، وعمدت إلى نشر أفراد من ميليشياتها، ومحاولتها عرقلة المرور في المنطقة العازلة في تحدّ لمجلس الأمن، وخرق لقواعد قانونية دولية.

الرباط: أوضحت الصحيفة نفسها أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، أمرا برفع درجات اليقظة والاستنفار إلى أقصى حد، كما أمر بحشد الجيش المغربي لمئات الجنود والآليات العسكرية على بعد أمتار قليلة من الحدود الموريتانية، بعدما شوهدت دوريات لمليشيات تابعة لـ"بوليساريو" تجول في المنطقة، إضافة إلى التهديدات بعرقلة المرور ومنع سباق السيارات موناكو- دكار الذي يمر بالصحراء المغربية في اتجاه موريتانيا.

وتم إعطاء تعليمات لنقل أسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية الكركارات، بعدما عمدت عناصر جبهة البوليساريو إلى وضع حاجز عسكري، وشرعت في توقيف سائقي الشاحنات المغاربة، قبل إنزالهم منها وتفتيشهم، بعد سحب هواتفهم النقالة منهم.

كوهلر يسارع إلى احتواء استفزازات "بوليساريو"

وكتبت "أخبار اليوم" أنه على خلفية الاستفزازات المتصاعدة لجبهة البوليساريو الانفصالية في منطقة الكركارات، سارع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، هورست كوهلر، الخطى، لاحتواء الأزمة، عبر برمجته زيارات عمل متتالية إلى مجموعة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، والحيلولة دون عودتها إلى نقطة الصفر.

وقال المحلل السياسي عبد المجيد بلغزال إن الطرفين (المغرب والجبهة) في وضعية إيقاف إطلاق النار، وهذا يعني أن الحرب مازالت قائمة، مرجحًا أنه في حالة تسرب وحدات عسكرية من "بوليساريو" إلى المحيط الأطلسي، سيضطر المغرب إلى استخدام السلاح، وهذا ما تسعى الجبهة إلى جر المغرب إليه.

أميركا تتوقع تدخل جيشها في صحراء المغرب لمواجهة "القاعدة"

كشفت وثيقة عسكرية مسربة عن سيناريو أميركي قدمته كليات الحرب الأميركية، يتوقع تمكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من التغلغل في الصحراء المغربية وبناء قواعد مباشرة، كما توقع أن يؤدي هجوم إرهابي دام على مدن أميركية، أسوأ من هجوم 11 سبتمبر، إلى تدخل الجيش الأميركي والقوات الخاصة للقضاء على ’’الإرهابيين’’ في المنطقة.

وأضافت "المساء" أن السيناريو الذي أشرف عليه كبار خبراء الكليات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، يتوقع أنه بحلول عام 2021 سيتمكن تنظيم القاعدة من العودة إلى الأضواء، وأنه سيصبح أقوى وأكثر تنظيمًا، ويتوافر على قواعد مباشرة في الصحراء المغربية، إضافة إلى شبكة من معسكرات التدريب في موريتانيا، و38 ألف عضو منتشرين في جميع أنحاء الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، ويصبح أكبر تهديد يواجه من جديد الولايات المتحدة.

تضيف المعطيات، التي كشفت عنها "دي أنترسبت"، أنه في عام 2023 ستستهدف الولايات المتحدة بهجوم دام، سيسقط فيه مئات القتلى، مما يشكل تحديًا عسكريًا للبنتاغون.

مواجهة بين "غوغل" وإسبانيا جراء تصنيف مليلية مدينة مغربية

مواجهة مفتوحة بين شركة "غوغل" العالمية حول إلحاق مدينة مليلية المحتلة بالمغرب عِوَضًا من إسبانيا، حيث بقيت المدينة المحتلة دائمًا على محركات البحث وتطبيقات التحديد التابعة له خاصة Google earth، إذ تظهر تطبيقات تحديد الأمكنة، التي تستعين بها مواقع عالمية أخرى، مثل أمازون ومايكروسوفت، المدينة المحاذية للناظور، على أنها مدينة مغربية وليست إسبانية.

وكتبت "المساء" أن الحكومة الإسبانية، كانت قد حذرت في وقت سابق، في رسالة رسمية، من وضع مليلية في التراب المغربي، وقبل يومين قرر العشرات من المواطنين، ينتمون إلى المدينة المحتلة "إطلاق عريضة إلكترونية، لمطالبة عملاق البحث غوغل بتعديل وضعية مدينة مليلية المحتلة، التي يضعها في خرائطه ضمن إقليم الناظور".

وأضافت الصحيفة نفسها أن سيرجيو يولر، أحد الذي قادوا الحملة الإلكترونية، قال في تصريح صحافي إنه "كان دائمًا غاضبًا من وضع مدينة مليلية في خرائط موقع البحث غوغل ضمن إقليم الناظور المغربي، إلا أنه قرر هذه المرة التحرك، بإطلاق عريضة إلكترونية قال إنها جمعت أكثر من 4600 توقيع في ظرف ستة أيام فَقَط".

وعبّر سيرجيو عن استغرابه من "وضع المدينة في إقليم وفي بلد لا ينتمي إليه" على حد قوله، معبّرًا عن أمله في أن يتفاعل موقع "غوغل" مع العريضة، ويضع المدينة في مكانها الحقيقي، على حد تعبيره.

الحموشي يحقق في فيديوهات رعب

"الصباح" كتبت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، يحقق في فيديوهات الرعب التي وقعت في دول أجنبية، وتم نسبها إلى المغرب، ونشرها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لبث الرعب في النفوس، ونشر حالة من الشعور باللا أمن لأهداف غير معلنة.

أضافت الصحيفة عينها أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى التصدي لكل الأشرطة وفضح حقيقتها، وآخرها فيديو من 47 ثانية، انتشر أخيرًا على نطاق واسع، ويحمل مشاهد رعب تتعلق بشاب تعرّض للضرب بالأسلحة البيضاء من قبل مجموعة من الجانحين.

وأشارت "الصباح" إلى أن هذا الفيديو موضب بطريقة "الدوبلاج"، ومؤثث بصراخ وأصوات مغربية، بعضها ينادي بتصفيته، وأخرى تردد عبارات تسير في الاتجاه نفسه. وتستمر مشاهد الرعب إلى أن يتم قتل الضحية بصورة بشعة بوساطة ساطور، مع إرفاق الشريط بعبارات تأمر بتوزيعه على نطاق واسع لحث المسؤولين على التدخل.

أعضاء في "العدالة والتنمية" يهددون بإسقاط حكومة العثماني

في الشأن الحزبي كتبت "الأخبار" أن أتباع عبد الإله ابن كيران أعلنوا من إقليم مولاي يعقوب (وسط) الحرب على سعد الدين العثماني، وهددوا بإسقاط حكومته، وإعادة ابن كيران إلى الساحة السياسية بالقوة.

وأضافت الصحيفة أن المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سابقًا، هدد بخروج الحزب من الحكومة.

كما أعلن خالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية، عن تغيير الشعار الذي كان يرفعه الحزب من "الوطن أولًا، والوطن ثانيًا، والوطن ثالثًا" إلى شعار "الحزب أولًا، والحزب ثانيًا، والحزب ثالثًا، والحكومة تأتي بعد ذلك إذا كان الحزب قويًا".

