GMT 2:16 2018 الثلائاء 9 يناير GMT 2:21 2018 الثلائاء 9 يناير  :آخر تحديث

استقالة وزيرة بريطانية بعد رفضها تولي حقيبة وزارية أخرى

أ. ف. ب.
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قائمة حكومة تيريزا ماي بعد التعديل الجديد

لندن: قدمت وزيرة التعليم البريطانية جاستين غرينينغ استقالتها من الحكومة الاثنين إثر رفضها حقيبة وزارية أخرى عرضتها عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في اطار تعديلات وزارية واسعة تجريها لحكومتها التي أضعفتها سلسلة فضائح، بحسب ما أفاد مصدر في داوننغ ستريت.

وأشار المصدر إلى ان ماي عرضت على غرينينغ حقيبة العمل ومعاشات التقاعد "إلا أنها رفضت شغلها". أضاف ان "رئيسة الوزراء اصيبت بخيبة أمل لكنها تحترم قرارها (غرينينغ) بمغادرة الحكومة".

بعد وقت قصير من تأكيد مغادرة غرينينغ، أعلن داوننغ ستريت أن داميان هيندز الذي كان يتولى حقيبة التوظيف سيخلفها.

وغرينينغ، النائبة عن دائرة لندن الانتخابية والتي دعمت بقاء بلادها في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء بريكست، ستعود إلى ممارسة عملها كعضو في مجلس العموم. وتلقت غرينينغ دعم العديد من زملائها على قرارها عدم الاستمرار في الحكومة.


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