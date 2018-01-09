المغرب: صدور كتاب يسلط الضوء على مفهوم الشرطة الإدارية

صدر أخيرًا للأستاذ الجامعي عبد اللطيف الشدادي كتاب باللغة الفرنسية حول النشاط الإداري، عن دار النشر سليكي إخوان، يتكون من 240 صفحة، ويتناول أشكال ووسائل النشاط الإداري، حيث بدأ المؤلف بدراسة التطور التاريخي للمرفق العام في فرنسا منذ القرن التاسع عشر ومساهمة الفقه الإداري والقضاء الاداري الفرنسيين في إرساء مفهوم وأسس المرفق العام، خاصة التجاذب الإيديولوجي بين مدرسة بوردو ومدرسة تولوز، ومساهمة محاكم التنازع ومجلس الدولة الفرنسي عن طريق إصدار قرارات عدة مؤسسة لمفهوم المرفق العام.

الرباط: يسلط الكتاب الضوء أيضًا على مفهوم الشرطة الإدارية والممارسين لها وتعارضها مع الحريات العامة موردًا أحكامًا عدة صادرة من القضاء الاداري الفرنسي في هذا المجال.

ويتناول الكتاب في شقه الثاني وسائل النشاط الإداري مبتدئًا بتصنيف القرارات الإدارية وشروطها ورقابة القاضي الإداري عليها، منتهيًا بتعريف العقد الإداري ومعايير تمييزه عن العقود الأخرى.

تأتي أهمية هذا العمل في إطار ما تعرفه منظومة النشاط الإداري على ضوء التحولات التي عرفها المغرب، حيث إن الإدارة أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعتمد في وسائل تدخلها على اعتماد قواعد التدبير العمومي، خصوصًا على المستوى اللامركزي واعتماد مشروع الجهوية الموسعة ودسترة مجموعة من قواعد الحكامة من قبل دستور 2011، خاصة الباب التاسع منه، كمبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع، ومبدأ التعاون والتعاقد والتضامن.

يذكر أن الشدادي له مؤلفات أخرى عدة، كـ"الحكامة الترابية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد" الصادر سنة 2013، و"مرجع في قانون الصفقات العمومية" باللغة الفرنسية، وهو في صدد إعداد مؤلف آخر حول قانون الصفقات العمومية باللغة العربية.