ملك البحرين يؤكد عمق علاقات بلاده مع السعودية

المنامة: أكد ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والسعودية وترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات.

وأشاد بالمواقف المشرفة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعمة لمملكة البحرين، والتي تأتي تجسيدا للروابط والصلات القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ، مبينا أن العلاقات البحرينية السعودية هي أنموذج للعلاقات المتميزة بين الأشقاء القائمة على مبادئ الأخوة والترابط والتضامن الوثيق. وأعرب عن تقديره للدور والقيادة التي تضطلع بها السعودية في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود والكلمة بين الأشقاء.

جاء ذلك لدى استقباله وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في قصر الصخير بالمنامة، بحضور ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأكد ملك البحرين أن هذه الزيارات الأخوية تسهم في توطيد التعاون والتنسيق المشترك لاسيما في المجال الأمني والتشاور بشأن التطورات الراهنة خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لملك البحرين، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل الملك حمد بن عيسى، الأمير عبدالعزيز بن سعود، نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية، التقى وزير الداخلية، أمس، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وعقب اللقاء أقام الأمير سلمان بن حمد مأدبة عشاء تكريما الأمير عبدالعزيز بن سعود. فيما بحث وزير الداخلية، مع رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال لقائهما أمس، علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

ونقل وزير الداخلية في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لرئيس وزراء مملكة البحرين وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادة وشعبا بدوام التقدم والازدهار. إلى ذلك، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح عرضا ً عسكريا لقوات الأمن الخاصة الكويتية وذلك بمنطقة الصليبية. وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله معسكر القوات الخاصة وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق محمود محمد الدوسري، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر الصباح.

وقبيل العرض العسكري ألقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار كلمة رحب فيها بوزير الداخلية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت، متطرقا للدورات التدريبية الأمنية المشتركة بين القطاعات الأمنية في البلدين. بعد ذلك بدأ العرض العسكري بفرضية حماية الشخصيات، ونقل وتأمين مساجين خطرين، وفرضية مكافحة الشغب. تلا ذلك استعراض للآليات المشاركة في التمرين أمام المنصة، ثم حلقت طائرتا هيلوكوبتر تحملان علمي المملكة والكويت في سماء العرض. كما شهد وزير الداخلية تدريبا عمليا لمداهمة أمنية لتخليص رهائن وضبط إرهابيين، إلى جانب عرض نظري للأسلحة المشاركة في التمرين. بعد ذلك انتقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يرافقه الفريق الشيخ خالد الصباح، إلى مبنى مجسم الطائرة، حيث قامت عناصر إدارة حماية الطائرات بتقديم عروض لفرضيات حماية الطائرات، إضافة لعرض للرماية داخل الميدان المغطى، تخللته رماية كراسي الطائرات. حضر العرض الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، وكبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين.