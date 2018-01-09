سبعة عقود من التوتر بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية

سيول: لا تزال الكوريتان اللتان تخوضان الثلاثاء المحادثات الاولى بينهما منذ أكثر من عامين في حالة حرب عمليا. في ما يلي أبرز المحطات عبر سبعة عقود من التوتر في شبه الجزيرة المقسومة.

- 1950-1953 : الحرب -

في 25 حزيران/يونيو 1950 الجيش الكوري الشمالي يعبر خط العرض ال38 الفاصل بين الشمال الشيوعي والجنوب الرأسمالي ويسيطر على سيول في غضون ثلاثة أيام.

الحرب التي اتسع نطاقها مع دعم الولايات المتحدة للجنوب والصين للشمال توقع بين مليونين واربعة ملايين قتيل.

توقيع هدنة هشة في 27 تموز/يوليو 1953 لكن دون ان يليها اتفاق سلام والبلدان لا يزالان عمليا في حالة حرب.

- توغلات واغتيالات -

عدة عمليات اغتيال وتوغل ومواجهات تهدد وقف اطلاق النار وبيونغ يانغ تضع قواتها مرات عدة في حالة حرب.

- 21 كانون الثاني/يناير 1968: مجموعة كوماندوس من 31 شخصا ارسلتها بيونغ يانغ لاغتيال الرئيس بارك تشونغ هي يتم اعتراضها على بعد مئة متر فقط من مقره ومقتل اكثر من 90 كوريا جنوبيا في اطلاق النار الذي تلا ذلك. السلطات الكورية الجنوبية تقبض على احد ناجيين اثنين فقط من المجموعة.

- 18 آب/اغسطس 1976: جنود كوريون شماليون يهاجمون فريقا يقطع الاشجار في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ومقتل جنديين أميركيين.

- 9 تشرين الاول/اكتوبر 1983: كوريا الشمالية تقصف ضريحا في رانغون ببورما خلال زيارة للرئيس الكوري الجنوبي تشون دو هوان (21 قتيلا بحسب وزراء).

- 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1987: انفجار قنبلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية قبالة سواحل بورما (115 قتيلا) وسيول تتهم بيونغ يانغ لكن هذه الاخيرة تنفي دائما.

- 18 ايلول/سبتمبر 1996: مقتل 24 عميلا كوريا شمالية واربعة عملاء كوريين جنوبيين خلال محاولة توغل لغواصة في كوريا الجنوبية بالقرب من مرفأ غانغنونغ (شرق).

- مواجهات مباشرة -

- 15 حزيران/يونيو 1999: مواجهات بين قطع حربية للكوريتين قبالة جزيرة يونبيونغ الحدودية في البحر الاصفر ما يؤدي الى مقتل نحو 50 كوريا شماليا وغرق طوربيد.

- 26 اذار/مارس 2010: سيول تقول ان زورق تشونان السريع تعرض لطوربيد اطلقته غواصة كورية شمالية ما أدى الى مقتل 46 بحارا لكن بيونغ يانغ تنفي أي تورط.

- 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010: القوات الكورية الشمالية تطلق 170 قذيفة أو صاروخا على جزيرة يونبيونغ في أول هجوم على منطقة مأهولة بمدنيين منذ الحرب ما أوقع اربعة قتلى بينهم مدنيان، ورد مسلح من سيول.

- الطموحات النووية لبيونغ يانغ -

كوريا الشمالية تجري في 9 تشرين الاول/اكتوبر 2006 تجربتها النووية الاولى الناجحة ما أدى الى فرض عقوبات دولية لا تزال سارية عليها.

في 2017، بيونغ يانغ تكثف اطلاق الصواريخ البالستية وتنفذ في 3 ايلول/سبتمبر سادس تجربة ذرية لها والاكثر قوة حتى الان وذلك على خلفية تصعيد كلامي بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

كيم جونغ اون يعلن ان بلاده باتت قوة نووية فعلية.

- انفتاح -

رغم التوتر، أجرى البلدان محادثات في السابق. الزعيم الكوري الراحل كيم جونغ ايل عقد قمتين تاريخيتين مع نظرائه من الجنوب بين 2000 و2007 ما اتاح تهدئة الوضع في شبه الجزيرة.

منذ ذلك الحين، نُظمت محادثات على مستوى أدنى مع تغطية اعلامية كبيرة لكن دون تحقيق نتائج ملحوظة.

الالعاب الاولمبية التي تستضيفها سيول خلال شباط/فبراير، شكلت مبررا للبلدين من أجل استئناف الاتصالات بينهما بعد نحو عامين من الصمت.

اعادة العمل الاسبوع الماضي بالخط الساخن المغلق منذ 2016 وذلك ردا على اليد الممدودة من قبل كيم جونغ اون عندما اشار الى مشاركة بلاده في الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ والتي تقول سيول انها "اولمبياد السلام".