اصابة قيادي بارز في حماس بجروح بالغة بالرصاص

غزة: اكد مصدر طبي فلسطيني الثلاثاء إصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بالرصاص في رأسه وحالته حرجة، في حين قال مسؤول في حماس أنه أصيب أثناء تفقده سلاحه في منزله في مدينة غزة.

وقال المصدر الطبي إن "القيادي في حركة حماس عماد العلمي وصل الى مستشفى الشفاء بغزة مصاباً بطلق ناري في الراس".

ومن جهته اكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي "اصابة القيادي في حماس المهندس عماد العلمي بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي داخل بيته وحالته حرجة ".

عاد العلمي الى قطاع غزة في العام 2012 وهو في الأصل من سكان مدينة غزة لكنه أقام في الخارج وخصوصا في سوريا نحو 23 عاما بعد ان أبعدته اسرائيل خارج الاراضي الفلسطينية.

وكان العلمي اول ممثل لحركة حماس في إيران، وعضوا في المكتب السياسي للحركة ونائبا لرئيس الحركة في غزة إسماعيل هنية خلال الدورة الانتخابية السابقة، بحسب موقع حماس الالكتروني.

وأصيب في غارة اسرائيلية خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة في نهاية عام 2014 ادت الى بتر قدمه اليمنى.