التايمز: اعتقال رجل أعمال في مطار هيثرو في سياق التحقيق بمزاعم تمويل القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية

تنفرد صحيفة التايمز بين صحف الثلاثاء البريطانية بنشر تقرير عن اعتقال السلطات البريطانية في مطار هيثرو لرجل أعمال فرنسي بناء على طلب قضاة فرنسيين يحققون في شبهة وساطته في عملية تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في انتخابات الرئاسة عام 2007.

وتصف الصحيفة الكسندر الجوهري بأنه رجل أعمال بارز وشخصية أساسية في الكثير من الصفقات والتعاملات الفرنسية مع شمال أفريقيا خلال العقدين الماضيين.

وتضيف الصحيفة أن الجوهري، 58 عاما، قد اعتقل بعد نزوله من الطائرة الأحد في مطار هيثرو، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه بشبهة الاحتيال وغسيل الأموال، وأنه من المتوقع أن يُرحّل الى فرنسا خلال أيام.

وتوضح أنه يعتقد أن رجل الاعمال المقيم في جنيف كان الوسيط المالي بين ساركوزي والعقيد القذافي، الزعيم الليبي السابق الذي قتل في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقد رفض الجوهري المثول أمام القضاة الفرنسيين الذين يتولون تحقيقا بدأ قبل أربعة أعوام في مزاعم من أعضاء في النظام الليبي السابق تشير إلى أن القذافي قد أعطى مبلغ 10 ملايين يورو لتمويل حملة الرئيس ساركوزي الانتخابية الناجحة في عام 2007.

ومثل الجوهري في جلسة استماع أمس في محكمة ويستمنستر، وقد وُضع في الحبس على ذمة التحقيق.

شكوى عائلة القذافي

AFP يوصف الجوهري بأنه رجل أعمال بارز وشخصية أساسية في الكثير من الصفقات والتعاملات الفرنسية مع شمال أفريقيا خلال العقدين الماضيين

ويوضح تقرير الصحيفة أن هذه المزاعم جاءت من عائلة القذافي، حيث قال سيف الإسلام القذافي "لقد مولنا حملته الانتخابية ولدينا الدليل..."، كما جاءت تفاصيل أخرى من رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، الذي يقول إنه قدم ساركوزي إلى القذافي ويزعم أنه سلم حقائب محشوة بالأرواق المالية إلى الرئيس الفرنسي السابق وكبير موظفي مكتبه، كلود غيون.

وينفي ساركوزي استلامه أي تمويل ليبي، ولم توجه إليه أي اتهامات رسمية في هذا الصدد، بيد أن غيون يخضع لتحقيق رسمي بشبهة الاحتيال المنظم في التحقيق بتمويل القذافي. وقد خدم غيون أيضا كوزير للداخلية وحكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة عام لاختلاس مبلغ 200 أـلف يورو من المال العام، لكنه ينفي أيضا تلقي أي أموال من القذافي أو الحكومة الليبية.

ويشير التقرير إلى أن الجوهري، المقرب من غيون أيضا، قد عمل وسيطا في مفاوضات بين ساركوزي والقذافي لإطلاق سراح الممرضات البلغاريات المعتقلات في طرابلس في عام 2007.

ويضيف التقرير أن الجوهري يصر على أنه ليس مطلوبا في فرنسا وأنه قد حضر قبل شهر مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محل اقامة السفير الفرنسي في الجزائر.

التنافس على الغاز شرقي المتوسط

وتنفرد صحيفة الفايننشال تايمز بنشر مقال تحليلي موسع عن التنافس الإقليمي على استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان.

ويرى كاتب المقال أندرو وورد أن المخاطر السياسية وهذا التنافس الإقليمي يهدد آمال الاستثمار في أكبر مصدر للطاقة قريب من أوروبا.

وينطلق الكاتب في تحليله من بدء مصر بإنتاج الغاز من حقل ظهر الشهر الماضي، الذي يراه خطوة مهمة في سعي مصر للاكتفاء في مجال الطاقة، كما يؤشر في الوقت نفسه تأسيس بؤرة لإنتاج الغاز في شرقي المتوسط.

وينقل المقال عن كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية التي تقود المشروع الذي تبلغ كلفته 12 مليار دولار، قوله إن حقل ظهر "سيغير كليا مشهد الطاقة في مصر، بما يسمح لها أن تكون مكتفية ذاتيا والتحول من مستوردة للغاز الى مصدرة له في المستقبل".

ويضيف التقرير أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف هيدروكاربوني في البحر الأبيض المتوسط، ويعدُ بالمزيد.

Getty Images ثمة تنافس إقليمي على استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان

ويشير إلى أن إسرائيل وقبرص تريان آفاقا محتملة مشابهة لإنهاء اعتمادهما على الطاقة المستوردة وتحقيق مكسب اقتصادي من تصدير الفائض من انتاج الطاقة.

ويقول التقرير إن لبنان أيضا فتحت مياهها الإقليمية للتنقيبات في هذا الصدد.

ويضيف أن آفاق اكتشاف مصدر كبير للطاقة على مقربة من أوروبا يبدو خيارا استراتيجيا جذابا، لا سيما أن احتياطيات بحر الشمال في تناقض مطرد، وثمة مخاوف في أوروبا من اعتمادها على روسيا.

BBC تقود شركة إيني الإيطالية المشروع الذي تبلغ كلفته 12 مليار دولار

وينقل المقال عن إيمانويل كاراغيانيس، المتخصص في أمن الطاقة في كنغز كوليج بلندن، قوله إن "استثمار احتياطيات الغاز قد يغير بشكل درامي المناخ السياسي والاقتصادي في شرقي المتوسط".

لكنه يستدرك " في الوقت نفسه ... من المحتمل أن يفاقم النزاعات الحدودية التي تعود لعقود ويولد توترات جديدة".

"ذئاب منفردة" في بريطانيا

وتابع أكثر من صحيفة خبر إدانة شخصين في بريطانيا بالتآمر للقيام بهجمات بقنابل أو مواد كيماوية خلال أعياد الميلاد في بريطانيا عام 2016، ومن بين هذه الصحف صحيفة ديلي تلغراف التي نشرت متابعتها في صفحتها الأولى وصحيفة الغارديان.

وتقول التلغراف إن منير حسين محمد، وهو سوداني بعمر 36 عاما، وصديقته رويدا الحسن قد أدينا الليلة الماضية بالتآمر لإرتكاب مجزرة "مدمرة" خلال أعياد الميلاد باستخدام قنبلة بتوجيه وايحاء من تنظيم الدولة الإسلامية، وإنهما يواجهان حكما بالسجن لسنوات.

وتضيف أن محمدا قد أرسل رسائل إلى قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا، كان يعمل على تجنيد متطوعين للقيام بهجمات "كذئاب منفردة" في أوروبا عبر موقع فيسبوك.

وقد حَمّل محمد منشورات إرهابية كما سعى مع صديقته لصنع قنابل ومواد سامة، وبحث عن كيفية استخراج مادة الريسين السامة بينما كان يعمل في نوبة عمل تستمر 12 ساعة في مصنع للأغذية، حسبما كُشف في المحكمة.

وقد جَند محمد رويدا، لصيدلانية البالغة من العمر 33 عاما، لاستغلال خبرتها بالمواد الكيماوية بعد أن تعرف عليها في موقع للتعارف، يدعى سنغل مسلم دوت كوم.

وتشير الصحيفة إلى أنه ضبطت بحوزة محمد عند اعتقاله في 2016 مكونات متفجرات تصنع منزليا، فضلا عن تعليمات عن كيفية صنعها ومفجرات تعمل على الهاتف النقال ومادة الريسين السامة.

وتضيف أن المحكمة اُبلغت أن محمدا قد أجرى اتصالات مع شخص يدعى أبو بكر الكردي يشتبه في أنه قيادي يعمل لتجنيد أشخاص لحساب تنظيم الدولة الإسلامية، ويعتقد أنه في العراق أو سوريا، وكان يستخدم موقع فيسبوك لاكتشاف متطوعين محتملين للقيام بهجمات بأسلوب الذئاب المنفردة.

وتقول صحيفة الغارديان في تغطيتها للموضوع نفسه إن محمدا تعهد بالولاء والطاعة للكردي، عارضا المشاركة "في عمل جديد في بريطانيا" وهو ما يعني القيام بعمل إرهابي، بحسب ما أُبلغت هيئة المحلفين.

وتضيف الصحيفة أن المحكمة قد أُبلغت أن الحسن، وهي مطلقة وأم لطفلين، نصحت محمدا بالمواد الكيماوية التي يشتريها لصنع القنبلة، وأن محمدا حصل في نوفمبر/ تشرين الثاني على شريط فيديو يتضمن معلومات عن كيفية صنع مادة الريسين السامة.

تسجيل صوتي لإبن نتنياهو

وتنشر الصحيفة نفسها تقريرا لمراسلها في القدس يقول فيه إن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سعوا إلى وقف بث تسجيل صوتي مُحرج لإبنه، يائير، يشير إلى أن والده قد رتب صفقة لحساب أحد أقطاب صناع الغاز بما يصل إلى نحو 20 مليار دولار.

Getty Images يواجه نتنياهو مزاعم تتهمه وعائلته بالفساد

وقد كشف النقاب عن التسجيل مؤخرا، وهو لمحادثة جرت خارج نادي تعر إسرائيلي، لإلقاء الضوء على علاقة عائلة نتنياهو بأقطاب رجال الأعمال، في وقت يواجه الزعيم الإسرائيلي تحقيقين في مزاعم فساد، بحسب تقرير المراسل.

ويقول التقرير بأنه بحسب شركة الأخبار التلفزيونية الإسرائيلية، يحتوي الشريط على صوتي يائير إبن نتنياهو، 26 عاما، وأوري ميمون أحد أبناء قطب صناعة الغاز كوبي ميمون، وهو أحد حملة أسهم شركة إسرامكو التي تمتلك حقول تمار للغاز على الساحل الإسرائيلي.

ويقول المراسل إن تقارير تشير إلى أن يائير كان في زيارة لنادي التعري مع حرسه الشخصي المخصص لحمايته من الحكومة وسائقة وبرفقة أصدقاء آخرين.

ويكمل أن الرجلين سُمعا يتناقشان على مبلغ نحو 400 شيغل (86 جنيها استرلينيا)، حيث قال يائير لصديقه "إن أبي يهيء لك صفقة بـ 20 مليار دولار وانت لا تستطيع أن تقرضني 400 شيغل".

ويوضح المراسل أن محامٍ عن عائلة نتنياهو كتب إلى شركة الأخبار التلفزيونية الإسرائيلية مطالبا بحجب محتوى شريط التسجيل عن الجمهور.