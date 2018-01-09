ترمب يشارك في منتدى دافوس

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي الذي يعقد بين 22 و26 يناير في سويسرا.

واشنطن: قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "الرئيس يرحّب بفرصة تقديم برنامجه أميركا أولًا إلى القادة في جميع أنحاء العالم".

أضافت "يتوق الرئيس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الترويج لسياساته الهادفة إلى تعزيز الشركات والصناعات الأميركية والعمال الأميركيين".

وقد تجنب بعض الرؤساء الأميركيين حضور المنتدى السنوي الراقي، خشية أن يبدوا غير ملمّين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة في الفاعلية التي يحضرها حكام وزعماء الكثير من الدول.

وكان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي يحضر جلسات المنتدى العام 2000. لكن ترمب، قطب العقارات الذي أصبح رئيسًا في مطلع العام الفائت، لم يمتنع عن حضور مناسبات للأثرياء والمشاهير.

