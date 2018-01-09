إصابة مئتين في حادث قطار جديد في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ: أدى اصطدام قطارين قرب كبرى مدن جنوب افريقيا جوهانسبرغ الثلاثاء إلى إصابة أكثر من 200 شخص، بعد أقل من أسبوع على مقتل 19 شخصا في حادث قطار أخر، على ما أعلنت السلطات.

واعلنت هيئة تنظيم سلامة السكك الحديد أن "خطأ بشريا"مسؤول عن الحادث الذي وقع في غيرميستون في شرق جوهانسبرغ.

وأوضحت أنه تم السماح لقطار بدخول المحطة فيما كان القطار الآخر لم يغادر موقعه بعد "ما تسبب بالتالي في اصطدامهما من الخلف". وأكدت إصابة 226 شخصا بجروح طفيفة ومتوسطة.

وقال حزب التحالف الديمقراطي إن "الحادثين يقدمان دلالة على الاستثمار الضعيف" في السكك الحديد في البلاد. ويلقي الحزب الوطني الافريقي الحاكم باللوم على سياسات الفصل العنصري حين يتهم بسوء الاداء في الملفات الرئيسة المتعلقة بالفقر والبطالة والتعليم.

والخميس الفائت، قتل 19 شخصًا، واصيب 254 بجروح جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة، قبل أن تشتعل فيه النيران. وفي العامين 2016 و2017، قتل 495 شخصا في حوادث السكك الحديد في البلاد، بزيادة نسبتها 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وعام 2015، قتل 15 شخصًا في شرق جنوب افريقيا عندما سقطت حافلة صغيرة من جسر على أحد مسارات سكك الحديد قبل أن يصطدم بها قطار.

وخصصت السلطات في هذا البلد الافريقي نحو 5,5 مليار راند (452 مليون دولار) لتحديث إشارات السكك الحديد بين عامي 2015 إلى 2018، حسب ما أكد وزير النقل الجنوب افريقي.