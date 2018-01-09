ترمب: سأهزم أوبرا وينفري إن ترشحت للانتخابات!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه يكنّ الكثير من الود لأوبرا وينفري، إلا أنه مقتنع بأنها لن تترشح أمامه، لكنه قال إنه سيكسبها إذا ما ترشحت.

إيلاف من واشنطن: قال ترمب ردًا على سؤال حول الطموحات السياسية لوينفري البالغة 63 عامًا: "أعرفها جيدًا جدًا، وأكنّ لها الكثير من الود"، قبل أن يضيف مبتسمًا: "لا أعتقد بأنها ستكون مرشحة". لكن قطب العقارات الثري أضاف بثقة "سأهزم أوبرا"، إذا ترشحت للانتخابات.

فجر حقوقي

وكثيرًا ما يتطرق ترمب إلى السنوات السبع التي لا تزال أمامه في البيت الأبيض، ولا يخفي فريقه طموحاته للتقدم لولاية ثانية عام 2020.

ألقت مقدمة البرامج وسيدة الأعمال خطابًا مؤثرًا خلال توزيع جوائز الغولدن غلوبز مساء الأحد، زاد من التكهنات حول احتمال دخولها السباق إلى البيت الأبيض.

ركزت في خطابها على الكفاح من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، متوقعة "فجرًا جديدًا" للنساء اللواتي يتعرّضن لسوء معاملة من قبل الرجال.

مجرد فكرة

ويدعم بعض الديموقراطيين، الذين لا يزالوا يعانون من صدمة هزيمة مرشحتهم هيلاري كيلنتون، فكرة أن تترشح شخصية عامة وشهيرة مثل وينفري عن الحزب. لكن هناك القليل من المؤشرات إلى أن وينفري ستترشح.

وقال غالي كينغ الصديق المقرب من وينفري: "لا أعتقد في هذه اللحظة أنها تفكر حقًا" في الترشح، لكنه لفت إلى أن وينفري "مفتونة" بفكرة الترشح.

