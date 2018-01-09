اثينا: دعت اليونان ووكالات تعنى بشؤون اللاجئين الثلاثاء الاتحاد الاوروبي إلى ادخال افغان في وضع "هش" والقاصرين غير المصحوبين في خطة الاتحاد الاوروبي لإعادة توزيع اللاجئين.

بموجب هذه الخطة الاوروبية الالزامية، نقل نحو 30 ألف لاجئ، غالبيتهم سوريون، من اليونان وايطاليا لدول اخرى في الاتحاد الاوروبي، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من العدد المستهدف البالغ 160 ألف لاجئ، في مسعى الى تخفيف أزمة اللاجئين على دول الاستقبال.

ويحتل الأفغان حاليا المركز الثاني في تقديم طلبات اللجوء في اوروبا. ورشحت مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فائت محددة تتضمن "الافغان في وضع هش" و"3,300 قاصر غير مصحوب" لادخالهم في برنامج اللاجئين، حسبما أعلن فيليب ليكريك ممثل المفوضية في مؤتمر صحافي. واضاف ان "التضامن يجب أن يستمر في هذه المناطق للفئات التي وضعها هش".

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية ووزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس إلى وجود "صعوبات" و"مقاومة" من قبل مجموعة فيجغراد، المكونة من تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، اعاقت جهود اعادة التوزيع.

وقال موزالاس ان "تضامن اوروبا (...) التزام قانوني". ووقع الاتحاد الاوروبي مع الحكومة الافغانية اتفاقا عام 2016 يسمح بترحيل دوله للاجئين الذين لم يمنحوا صفة اللجوء.

لكن الافغان الساعين للحصول على اللجوء يشكون من أن ترحيلهم قد ينتهى بمقتلهم إذا أن الجماعات المسلحة التي هربوا منها، بما فيهم حركة طالبان، لا تزال نشطة ونافذة في بلادهم.

