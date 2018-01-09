إسرائيل تخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية عام 2018

القدس: اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء انه سيطلب الموافقة على خطة لبناء 1285 وحدة سكنية جديدة في العام الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية.

واعلنت وزارة الدفاع ان ليبرمان سيطلب الاربعاء "موافقة مجلس التخطيط الاعلى على خطة للمباشرة فورا ببناء 1285 وحدة سكنية في يهودا والسامرة"، التسمية التي تعتمدها السلطات الاسرائيلية للضفة الغربية.

واضافت الوزارة ان ليبرمان سيطلب المضي قدمًا في مشاريع بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في اكثر من 20 موقعا. ويعقد مجلس التخطيط الاعلى اجتماعات عدة سنويا لدراسة مشاريع بناء استيطانية والموافقة عليها.

واعلنت "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية اسرائيلية معارضة للاستيطان، انه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات عام 2017. وهذا اعلى رقم منذ عام 2013. وفي عام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.

وفي ديسمبر الماضي، تبنت اللجنة المركزية في الليكود حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالاجماع قرارا يطالب ممثلي الحزب المنتخبين بـ"السماح بحرية البناء وتطبيق القانون في مختلف اراضي المستوطنات اليهودية". ومن شأن تبني الحكومة نصا كهذا تقويض حل الدولتين باستحالة قيام دولة فلسطينية.

وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار حزب الليكود، وعدم ادانة الولايات المتحدة اسرائيل لـ"جرائمها ضد الشعب الفلسطيني". وقال عباس ان التصويت ما كان ليحصل لولا "الدعم الكامل" من واشنطن.

ويقيم نحو 400 الف اسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل قبل 50 عاما. كما يقيم نحو مئتي الف اسرائيلي في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

