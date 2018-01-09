مجلس الشورى السعودي يناقش قضية زواج القاصرات

ناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته الأسبوعية تقرير لجنة الشؤون الإسلامية فى مجلس الشورى الذى تبنت فيه توصية لضبط زواج القاصرات واردة من الحكومة، وذلك بعد 6 أشهر من تلقى مقدميها (لطيفة الشعلان، موضى الخلف، عيسى الغيث، فوزية أبا الخيل، ونورة المساعد) خطابا رسميا من اللجنة برفضها مبررة بــ "أن الموضوع له بعد شرعى ومن اختصاص هيئة كبار العلماء".

وكان الأعضاء الخمسة قد تقدموا خلال العام الماضى بتوصية على تقرير وزارة العدل لضبط زواج القاصرات فأجابتهم اللجنة بالرفض باعتبار أن الموضوع "من اختصاص هيئة كبار العلماء"، لكن اللجنة غيرت رأيها حين النظر فى مقترح الحكومة حيث قالت هو "تقييد لأمر مباح شرعا لتحقيق مصلحة شرعية عامة أعظم وأكبر، وأن هذه المصلحة تخص الفتيات دون 18 وكذا الأسر والمجتمع، بل الوطن بأكمله".

كشفت لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى السعودي، أن "غالب" مناقشات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس الذي تبنت فيه توصية لضبط زواج القاصرات جاءت مؤيدة للتوصية الواردة من الحكومة.

وقالت لطيفة الشعلان أثناء مداخلتها في مجلس الشورى : هذا المقترح يضع المجلس أما إختبار حقيقي أمام الرأي العام وعلينا الموافقة ، ونحن اليوم نناقش مجرد ضوابط وهي أقل كثيرا ً من سقف طموحنا وسنصل قريبا ً لمنع زواج من تقل عن 18 عام .

فيما قالت موضى الخلف في حسابها بتويتر "اليوم لايمكن استثناء من خم دونه، وإاضفة ضابط فارق السن بين الزوجين في زواج القاصرات وأن يكون منع زواج دون سن 18 يشمل الذكور أيضا "

وكان عضو مجلس الشورى محمد العلي رفض وضع ضوابط لزواج القاصرات بحجة أن الفتاة في الغرب تمارس المحرمات في سن 12 عامًا !!

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تناقلت فى الأيام السابقة خبر أصغر أب فى المملكة وهو الذى عقد قرانه بمدينة تبوك العام الماضى وهو فى سن الـ 15 ورزق بأول أبنائه هذا العام وهو فى سن الـ 16.