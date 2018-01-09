GMT 20:52 2018 الثلائاء 9 يناير GMT 0:53 2018 الأربعاء 10 يناير  :آخر تحديث

واشنطن ترحب بمفاوضات الكوريتين

أ. ف. ب.
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واشنطن: رحبت واشنطن وزارة الخارجية بالمحادثات بين الكوريتين حول مشاركة بيونغ يانغ في دورة الالعاب الاولمبية.

من جهته، اشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بالتقدم الذي تم احرازه "وخصوصا الاتفاق على العمل من اجل تخفيف حدة التوتر العسكري واجراء محادثات بين الجيشين واعادة العمل بالخط الهاتفي العسكري".

وذكر بيان صادر من المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ان هذا "امر حيوي" لتجنب الاخطاء و "الحد من التوتر في المنطقة".

واعرب عن امله فى ان يساعد هذا "على استئناف الحوار الصادق المؤدي الى سلام دائم ونزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وجرت المحادثات في بانمونجوم، البلدة الحدودية حيث تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.


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