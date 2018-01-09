محادثات جديدة حول سوريا بجنيف في 21 يناير

جنيف: اعلن رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري لوكالة فرانس برس ان جولة جديدة من المباحثات حول النزاع السوري ستعقد في الحادي والعشرين من يناير الحالي في جنيف تحت اشراف الامم المتحدة، على ان تستمر لثلاثة ايام.

وقال الحريري ان الامم المتحدة تبقى الطرف المؤهل اكثر من غيره للاشراف على مساعي التوصل الى حل سياسي في سوريا، في اشارة ضمنية الى المحادثات التي دعت اليها روسيا في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي في سوتشي.

وعن محادثات سوتشي هذه قال الحريري "لم نتلق اي دعوة رسمية، ولا نعرف ما هو الهدف الفعلي الذي تسعى اليه روسيا" من الدعوة الى هذه المحادثات.

اضاف الحريري ان الامم المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن مشاركتها بمحادثات سوتشي، مضيفا ان المعارضة السورية "لا تستبعد تماما" الذهاب الى سوتشي، الا انه اعتبر ان تحقيق تقدم في محادثات جنيف المقبلة يجعل لقاء سوتشي بلا فائدة. تابع الحريري ان "الامم المتحدة لن تشارك في سوتشي الا في حال دعمت محادثات روسيا عملية جنيف".

واعلن الحريري انه التقى الاثنين في نيويورك الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والامين العام المساعد للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. واكد مكتب الاتصال التابع للامم المتحدة حصول اللقاء بين الحريري وغوتيريش، مكتفيا بالقول ان الاخير "رحب" باستعداد وفد المعارضة "للمشاركة من دون شروط بالجولة القادمة من المحادثات في جنيف".

وتابع الحريري "ننتظر تسلم دعوة رسمية قريبا" للمشاركة في محادثات جنيف. وكانت الجولة الثامنة من المحادثات حول النزاع السوري في جنيف في مطلع ديسمبر الماضي فشلت في تحقيق اي تقدم.

واكدت المعارضة انها تريد البحث في مصير الرئيس السوري بشار الاسد خلال المفاوضات حول المرحلة الانتقالية الامر الذي ترفضه دمشق بشكل كامل. وحملت الامم المتحدة النظام مسؤولية فشل الجولة الثامنة من المفاوضات.

وحسب الحريري فان على الامم المتحدة ان تقدم قريبا تفاصيل حول طريقة وضع الدستور الجديد لسوريا وكيفية اجراء انتخابات.

ولم يتمكن الحريري من لقاء المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بسبب تضارب في المواعيد، حسب ما افاد مصدر سوري معارض.

ويتوجه الحريري مساء الثلاثاء الى واشنطن حيث سيبقى حتى الجمعة. واوضح الحريري انه سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس الاميركي، كما ينوي عقد لقاء مع مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر.وختم الحريري قائلا "نتوقع من الولايات المتحدة ان تقوم بدور" في عملية البحث عن حل سياسي للازمة السورية.

