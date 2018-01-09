الجيش النيجيري يقتل فتاتين ويعتقل ثالثة إثر اكتشافه ارتداءهن سترات ناسفة

كانو: قتل الجيش النيجيري في غامبورو (شمال شرق) فجر الثلاثاء فتاتين، واعتقل ثالثة، لدى اكتشافه انهن يرتدين سترات ناسفة ويحاولن دخول المدينة الواقعة في ولاية بورنو على الحدود مع الكاميرون، كما افادت مصادر في ميليشيا محلية وكالة فرانس برس.

واوضحت المصادر ان جنودا كانوا يسيّرون دورية في غامبورو قرابة الساعة الثالثة فجرا حين رصدوا الفتيات الثلاث مرتديات سترات ناسفة ويحاولن الوصول الى المدينة.

وقال عمر كشالة الذي ينتمي الى ميليشيا محلية تساند الجيش ان "الجنود عثروا على الفتيات الثلاث وقتلوا اثنتين منهن. الثالثة اعتقلت مع سترتها الناسفة".

اضاف ان "اثنتين منهن كانتا تسيران سويًا، وقد طلب منهما الجنود نزع سترتيهما الناسفتين، لكنهما رفضتا، فاطلق الجنود عليهما النار وقتلوهما".

من جهته قال عنصر آخر في الميليشيا نفسها يدعى شيخ مادا ان الجنود عثروا على الانتحارية الثالثة في مكان غير بعيد، بعدما نزعت سترتها الناسفة والقت بها في مبنى مهجور.

والاربعاء الفائت قتل 14 مصليا في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في المدينة نفسها. وامتد تمرد بوكو حرام المستمر منذ 8 سنوات ضد حكومة نيجيريا الى الدول الثلاث المتاخمة وهي النيجر وتشاد والكاميرون وقد أدى الى سقوط نحو 20 ألف قتيل ونزوح اكثر من 2,6 مليون شخص.

