اسبانيا تنفق أزيد من 100 ألف يورو سنويًا على أعمال الصيانة بالجزر المحتلة

الرباط: كشفت وثيقة جديدة ان وزارة الدفاع الإسبانية تنفق أزيد من 100 ألف يورو سنوياً على أعمال الصيانة بالمنشآت الموجودة بالجزر المحتلة القريبة من سواحل إقليمي الحسيمة والناظور (شمال)، والتي تضم العشرات من العسكريين.

وأضافت "المساء" أن السلطات الإسبانية ستنفق هذه السنة أكثر من 106 آلاف يورو من أجل صيانة آلات الطبخ والمنشآت الكهربائية والغازية، وكذا غرف التبريد والمياه بهذه الجزر.

وحسب وثيقة حصلت عليها الصحيفة ذاتها وهي عبارة عن عقد مع الشركة المكلفة الأشغال ، ستشمل هذه الأشغال كلاً من جزيرة إشفارن، الواقعة بالقرب من إقليم الناظور، وجزيرتي صخرة الحسيمة وباديس.

وتفيد الوثائق المرفقة بالعقد أن الجزر الجعفرية أو جزر إشفارن هي أرخبيل مكوّن من ثلاث جزر صغيرة غرب البحر الأبيض المتوسط تقع أمام سواحل إقليم الناظور وتخضع لإسبانيا منذ عام 1848. أما جزيرة باديس أو جزيرة قميرة، فهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال المغرب .كانت مرفأ تجارياً مهما لمدينة فاس خلال فترة الحكم الموحدي، وأصبحت تابعة لإسبانيا منذ عام 1564 م، وهي الآن قاعدة عسكرية إسبانية تتم إدارتها من قبل مدينة مليلية. أما صخرة الحسيمة أو جزيرة النكور، فهي محتلة من طرف إسبانيا منذ عام 1559 م، وهي جزيرة صغيرة بها حصن وكنيسة والعديد من المنازل. ويضم الحصن الذي بني في الجزيرة حوالي 60 فرداً من أفراد الحامية العسكرية الإسبانية.

مغربي يقود هجوما مسلحا على محل قمار ببلجيكا من داخل زنزانته

اعتقلت الشرطة البلجيكية، أخيراً، شابين عثر بحوزتهما على سلاح رشاش من نوع "كلاشنكوف"، كانا بصدد التحضير لعملية سطو مسلح على محل للقمار بمقاطعة "ليمبرورغ" بالجهة الفلامانية من بلجيكا.

وكانت السلطات الأمنية تعتقد، في البداية، أن الأمر يتلق بالتحضير لعملية ارهابية كَبِيرَة، خاصة أن الموقوفين كانا معروفين بأفكارهما المتطرفة، إلا أن التحريات الموسعة والتحقيقات التي باشرتها لأسابيع خلصت إلى أنها عملية سطو مُسلح يقودها سجين من المغرب ،حسب ما توصلت به التحقيقات.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن الشرطة عثرت في السيارة التي كان على متنها الموقوفان على سلاح ناري من نوع كلاشنكوف وأقنعة، أكدت التحريات أنها كانت ستستعمل في عملية السطو.

العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم

كتبت "المساء"كذلك أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم قبيل عرضه في المجلس الوزاري.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن رئيس الحكومة يضغط في اتجاه الخروج عن الإطار الذي حددته الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق بمسألة مجانية التعليم.

وأضافت "المساء" أن العثماني يسعى إلى تعديل المادة التي تستثني الفقراء فقط من أداء رسوم التسجيل، خاصة أن هذا المعطى سبق أن أثارته الخطة الاستراتيجية، بتنصيصها على إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، ولاحقاً في التعليم الثانوي التأهيلي، مع إعفاء الأسر المعوزة، وهو ما يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.

الأمن المغربي يترصد شبكات تهجر فتيات لممارسة الدعارة

أما "الصباح" فكتبت أن مصالح الأمن بالناظور (شمال) تترصد تحركات شبكة تنشط في تهجير فتيات ينحدرن من مدن مغربية ، وتشغيلهن بعقود مبهمة بمحلات وصالونات بمليلية تحوم حولها شبهة الدعارة المنظمة.

وقالت فتاتان تنحدران من فاس للصحيفة ذاتها إنهما وصلتا إلى الناظور، بناء على توصية من صديقة تعرفتا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقلا إلى جماعة بني نصار، حيث انتظرتا وصول امرأة بأحد المقاهي، قدمت لهما نفسها بأنها وسيطة في التشغيل، وسلمتهما أوراقاً عبارة عن عقود عمل للتوقيع عليها، وطلبت منهما الاستعداد للسفر إلى مليلية فور الانتهاء من إعداد تأشيرتي السفر.

وقالت الفتاتان إنهما بعد أن استأنستا بالعمل يومين متتالين، بدأ مسير المحل يطلب منهما ارتداء لباس معين، ووضع نوع من الماكياج أكثر إغراء، والتعامل بشكل مختلف مع الزبناء، خصوصاً من جنسيات مختلفة، ضمنهم مغاربة يترددون على المحل.

الحكومة تعيد فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب

"أخبار اليوم" كتبت أن الحكومة أعادت فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15 ـ 97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من أجل تقديم ملاحظات بشأن المشروع.

الصحيفة ذاتها كتبت أن ملاسنات وقعت بين المدافعين عن اللغة الأمازيغية ومعارضيها في البرلمان، بعد أن وجه المقرئ أبو زيد الإدريسي،من فريق حزب العدالة والتنمية انتقاداً إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قائلاً إن "اللغة الأمازيغية تطبخ في مختبرات المعهد دون أن نعرف ما يجري هناك"، مشيراً إلى أن اللغة المعيارية التي سيخرجها المعهد هي لغة إقصائية لكل مكونات اللغة الأمازيغية، وشبه المعهد الملكي بالعلبة السوداء المغلقة.