ممثلة فرنسية تدافع عن حق الرجل في مغازلة النساء

باريس: دافعت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، 74 عامًا، عن حق الرجال في "مغازلة النساء" أو إظهار الاهتمام والانجذاب الجنسي لهنَ.

وكانت دينوف من بين 100 إمرأة فرنسية كتبن رسالة مفتوحة، حذرن فيها من نزعة "التزمّت" التي اندلعت شرارتها بسبب فضائح التحرش الجنسي الأخيرة.

وحملت الرسالة استياءً من موجة "الإدانة"، بعد مزاعم تورط المنتج الأميركي الشهير هارفي واينستين، في اغتصاب أو اعتداء جنسي على عشرات النساء.

ونفى واينستين كل الاتهامات بممارسة الجنس بدون موافقة النساء، لكنه مع هذا اعترف بأن سلوكه "سبب الكثير من الألم".

وكان قد كتبت الرسالة ممثلات وأكاديميات وكاتبات فرنسيات ونشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، يوم الثلاثاء.

وذكرن فيها :"عوقب رجال بدون محاكمة وأجبروا على ترك وظائفهم ولم يفعلوا شيئا سوى لمس ركبة شخص ما أو محاولة اختلاس قبلة".

وأكدت الرسالة أن "الاغتصاب جريمة، لكن محاولة إغواء شخص ما حتى بشكل مستمر أو علني، ليس جريمة، ولا يجب أن يتعرض الرجال لهجوم شوفيني متعصب".

وقلن :"إنه في الوقت الذي يكون فيه من الضروري والقانوني فضح إساءة استخدام السلطة من جانب أي شخص، إلا أن الإتهامات المستمرة خرجت عن نطاق السيطرة".

وأجمعن على أن هذا يخلق شعوراً عاماً بأن النساء قليلات الحيلة وعاجزات وضحايا دائمات.

وأضفن في الرسالة :"كنساء لا نعد أنفسنا ضمن هذه الحركة النسوية، التي تتعدى إدانة إساءة استخدام السلطة إلى تبني كراهية الرجال والحياة الجنسية".