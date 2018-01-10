الدوحة: اعتبرت قطر الاربعاء ان مقاطعتها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى الى "حرب اقتصادية"، متعهدة بالسعي للحصول على تعويضات من هذه الدول بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الازمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر للصحافيين في الدوحة "نحن متفقون على انها حرب اقتصادية"، مشددة على ان الامارة الغنية لن تألو جهدا في محاولة تعويض الشركات والاعمال جراء الخسائر التي لحقت بها.

وفي الخامس من يونيو قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة اياها بدعم وتمويل "الارهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

واتخذت هذه الدول اجراءات عقابية بحق قطر بينها اغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية امام طائراتها، قبل ان تتقدم بمجموعة من الشروط لرفع هذه العقوبات وبينها اغلاق قناة "الجزيرة" القطرية وطرد شخصيات اسلامية من الامارة.