ستيفن هوكينغ: سنفقد الأمل إذا لم نضحك على الحياة

لندن: احتفل الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ بعيد ميلاده السادس والسبعين في 8 يناير، وقبل يوم على الاحتفال ألقى محاضرة في المعهد الملكي في لندن تطرق فيها الى الكآبة.

عقد العالم الشهير مقارنة شعرية بين الثقوب السوداء والكآبة في رسالة أمل الى جميع الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

ليست سوداء

قال هوكينغ "إن رسالة هذه المحاضرة ان الثقوب السوداء ليست سوداء كما يجري تصويرها. وهي ليست سجوناً أبدية كما كان يُعتقد في السابق. فالأشياء يمكن ان تخرج من الثقب الأسود الى الخارج وربما الى كون آخر. ولذلك إذا كنتَ تشعر انك في ثقب اسود فلا تستسلم لأن هناك منفذاً للخروج منه".

كما تحدث هوكينغ أمام 400 شخص حضروا للاستماع اليه عن تقدير انجازاته وما حققه في زمن حياته، لا سيما التعايش مع شلله منذ أن شُخصت اصابته بمرض العصبون الحركي أو التصلب الجانبي الضموري في عام 1963. وقال هوكينغ "إنني رغم سوء الحظ من جراء اصابتي بمرض العصبون الحركي كنتُ محظوظاً جداً في كل شيء آخر تقريباً".

واضاف "كنتُ محظوظاً للعمل في مجال الفيزياء النظرية في وقت آسر، وهو من الحقول القليلة التي لم يشكل عوقي عقبة جدية فيها.

لا تفقد الأمل

وتابع هوكينغ "ان من المهم ايضاً ألا تغضب مهما بدت الحياة صعبة لأنك يمكن ان تفقد الأمل كله إذا لم تتمكن من الضحك على نفسك وعلى الحياة عموماً".

يعتبر هوكينغ من أكبر العلماء اليوم وأثر عمله في تعليم نظرية النسبية العامة وميكانيك الكم.



حين شُخصت اصابة هوكينغ بمرض العصبون الحركي في عام 1963 قدر الأطباء ان يموت بعد سنتين لا أكثر لأن المرض يقتل ضحاياه في السنوات الخمس الأولى عادة، ولكن هوكينغ تحدى المرض وتقديرات الأطباء وها هو يتطلع للاحتفال بعيد ميلاده السابع والسبعين في 2019.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.indy100.com/article/stephen-hawking-advice-depression-metaphor-black-holes-speech-8149231?utm_source=indy&utm_medium=top5&utm_campaign=i100

