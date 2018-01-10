الكويت: نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي

الكويت: أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، اليوم الأربعاء، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عاما بمشاركة فريق طبي ألماني متخصص ونخبة من الأطباء الكويتيين.

وقال الشيخ باسل الصباح في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العملية التي أجريت في مركز (الدبوس) لأمراض القلب التابع لمستشفى العدان استغرقت نحو سبع ساعات مؤكدا أنها تعتبر "دقيقة جدا" قياسا إلى عمر المريض وحجم المضخة المزروعة.

وأضاف أن هذه "العملية هي رقم 61 على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح أن هذا "الانجاز" يعطي الوزارة الدافع للسعي نحو انشاء مراكز متخصصة تعنى بعلاج جميع أمراض القلب وإنشاء برنامج متكامل لزراعات القلب بغية التخفيف عن برنامج العلاج في الخارج.

وأفاد بأن وزارة الصحة استطاعت قطف ثمار خططها الموضوعة وتوفير الدعم الصحي اللازم بهدف الارتقاء بالكويت وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.