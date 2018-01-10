تيريزا ماي تتعرض للانتقاد بسبب جهاز الصحة العامة

لندن: تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء لانتقادات حادة وجهتها المعارضة العمالية الى وضع نظام الصحة العامة في بريطانيا، خلال المجموعة الاولى من الاسئلة البرلمانية هذه السنة.

فقد قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن "على رئيسة الوزراء ان تدرك ان سياستها هي التي تدفع بنظام الصحة العامة الى الازمة"، مشيرا الى ضرورة تخصيص اموال اضافية.

وتساءل "اذا كان جهاز الصحة العامة مجهزا ومعدا على ما يرام، فلماذا اتخذ القرار الاسبوع الماضي بالغاء عمليات جراحية ل55 الف شخص خلال كانون الثاني/يناير؟".

وأقرت تيريزا ماي بأن النظام الصحي البريطاني "يتعرض للضغوط" في هذه الفترة الشتوية، واعتذرت من المرضى الذين ألغيت عملياتهم. لكنها اكدت ان نظام الصحة العامة "افضل استعدادا من اي وقت مضى" هذا الشتاء، وتباهت ب "جهاز صحة عامة من الدرجة الاولى يتعين علينا الافتخار به".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية "الحقيقة ان 2،9 مليون شخص اضافي يستفيدون من جهاز الصحة العامة من جراء حوادث او امور طارئة، وان مليوني عملية تجرى كل سنة".

ونقص الموظفين في الاجهزة الطبية البريطانية موضوع متفجر منذ بضعة اشهر. وكشفت صحيفة التايمز اليومية الاربعاء ان مستشفى ارجأ العلاجات لمرضى مصابين بالسرطان بسبب نقص الممرضات.

