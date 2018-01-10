اليونان تحتجز سفينة تحمل مواد متفجرة ومتجهة الى ليبيا

اثينا: أعلن خفر السواحل اليوناني الاربعاء انه ضبط سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خلال ابحارها من تركيا الى ليبيا، ووصف السفينة بانها عبارة عن "قنبلة متحركة".

وضبط على السفينة 29 صندوقا تحتوي على صواعق ومواد متفجرة منها نيترات الأمونيوم.

وقال الادميرال يانيس سوتيريو من خفر السواحل اليوناني للصحافيين بحسب وكالة "انا" الرسمية للأنباء ان "خفر السواحل عطل قنبلة متحركة".

واضاف سوتيريو ان سفينة الشحن "اندروميدا" التي ترفع علم تنزانيا وضبطت في 6 كانون الثاني/يناير غير صالحة للملاحة بسبب عشرات المشاكل فيها.

وقال "كان يمكن ان يسفر ذلك عن نتائج لا يمكن التكهن بها على الناس والبيئة".

وادعى ربان السفينة انه كان يبحر الى جيبوتي، لكن تبين لاحقا ان الوجهة الحقيقة هي مرفأ مصراتة في ليبيا.

وسيمثل طاقم السفينة المكون من ثمانية اشخاص الخميس امام المدعي العام اليوناني.