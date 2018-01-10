المالكي: قوات التحالف تُدمّر ثلاثة قوارب مفخخة للحوثيين

دعت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأمم المتحدة إلى القيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن هناك 16 منفذا يمنيا تستقبل المساعدات الإغاثية من المنظمات الدولية، ومؤكدة أن منافذ اليمن مفتوحة أمام الدول المانحة لتقديم المساعدات.

إيلاف من الرياض: قال المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي تقوم بتدريب عناصرها الإرهابية على استهداف الملاحة البحرية.

وأضاف المالكي أن التحالف منح أكثر من 1800 تصريحًا بحريًا لمختلف المنافذ، وأن هناك 28 سفينة تتواجد في المنافذ البحرية اليمنية، مؤكدًا أن عمليات إعادة الأمل مستمرة في جميع مناطق اليمن.

وأوضح أن قوات التحالف العربي نجحت في تدمير ثلاثة قوارب مفخخة تابعة للحوثيين.

وقال المالكي إن قوات التحالف العربي استهدفت عددًا من مخازن الأسلحة والإمدادات التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، كما نجحت في منع عدد من محاولات التسلل لعناصر تابعة للحوثيين.

تهديد بحري

وشدد على أن حركة دخول شحن الإغاثة وسفن الوقود إلى ميناء الحديدة مستمرة، مؤكدًا أن التحالف العربي يقوم بواجباته كاملة ضمن المجهود الدولي للحفاظ على الملاحة الدولية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف نجح في السيطرة على عدد من المناطق، كما نجح في السيطرة على عدد من الأسلحة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية.

وكشف أن جماعة الحوثي تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة وأن ميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية، وأن ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف.

وأضاف أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الحوثيين، وأن جماعة الحوثي تهدد أيضًا الملاحة الجوية فوق صنعاء.