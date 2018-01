الهواتف الذكية تتراجع أمام أجهزة المساعد الرقمي المنزلي

كشف استطلاع جديد لشركة أكسنتشر أن المستهلكين الذين يملكون أجهزة المساعد الصوتي الرقمي المنزلي عادةً ما يستخدمون هواتفهم الذكية بصورة أقل لطلب خدمات الترفيه والشراء عبر الإنترنت، ويلجأون إلى استخدام أجهزة المساعد الصوتي الرقمي المدعومة بالذكاء الصناعي عبر أجهزة مستقلة تستخدم واجهات صوتية لتقديم الخدمات الاستهلاكية، مثل تشغيل الموسيقى وضبط الحرارة والأضواء وعرض الأخبار وحالة الطقس ونتائج المباريات الرياضية.

إيلاف: نشرت أكسنتشر ملخص نتائج استطلاعها الجديد الذي شمل 21.000 شخصًا عبر الإنترنت في 19 بلدًا، في تقرير حمل عنوان: “Time to Navigate the Super Myway: Giving Consumers Exactly What They're Looking For”.

كشف التقرير أن ثلثي المستهلكين (66%) الذين يمتلكون أجهزة مساعدة صوتية رقمية يستخدمون تطبيقات أقل عبر هواتفهم الذكية في المنزل منذ امتلاكهم لتلك الأجهزة الرقمية.

كما ذكرت نسبة تقارب الثلثين من هؤلاء المالكين (64%) أنها تستخدم الهواتف الذكية بصورة أقل للحصول على خدمات الترفيه، وأن نسبة تزيد على النصف من بين هؤلاء تستخدم تلك الأجهزة للشراء عبر الإنترنت أو من أجل البحث العام عن المعلومات (58 % و56% على التوالي).

وأوضح ديفيد سوفي، المدير العام العالمي لدى شركة أكسنتشر للتقنية العالية، في معرض تعليقه على هذا التقرير أن: "أجهزة المساعد الصوتي المنزلي تعتبر نقطة مركزية تجمع مختلف الأنشطة المنزلية، وهي بذلك تشكل تحديًا للهواتف الذكية، حيث تتميز تلك الأجهزة قليلة الكلفة بفوائدها العملية القيّمة وسهولة استخدامها، كما إنها تشهد رواجًا متزايدًا كواحدة من أكثر التوجهات الملفتة للنظر في قطاع التكنولوجيا العالية".

وأظهر استطلاع أكسنتشر زيادة مستويات امتلاك أجهزة المساعدة الصوتية الرقمية في هذا العام بنسبة تتجاوز الضعف لتشمل 39 % من مستخدمي الإنترنت في الهند، و37% في الولايات المتحدة الأميركية، و34% في البرازيل، و33% في الصين، و26% في ألمانيا و24% في المملكة المتحدة.

لا يقتصر تميّز منتجات أجهزة المساعد الصوتي الرقمي المنزلي في الطلب المتزايد عليها، فهي أيضًا ترضي متطلبات المستهلكين. وذكر أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع (63%) أنهم يستخدمون تلك الأجهزة فعلًا أو إنهم يرغبون في استخدامها. كما إن النسبة الأكبر من المستخدمين الحاليين لتلك الأجهزة (94%) راضية أو راضية بشدة عن تلك المنتجات.

إضافة إلى أجهزة المساعدة الصوتية الرقمية، قام استطلاع أكسنتشر أيضًا باستكشاف مدى اهتمام المستخدمين بتقنيات الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR.

وأظهرت النتائج أن اهتمامهم بها يتجاوز مجرد استخدامها في الألعاب ليشمل ذلك مجموعة من الاستخدامات الأكثر عملية. وعلى سبيل المثال، أشار أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع (67%) إلى اهتمامهم بتقنيات الواقع المعزز أو الافتراضي لمعرفة المزيد عن الأماكن التي يزورونها، وتعلم مهارات وتقنيات جديدة. وشملت مجالات الاهتمام الأخرى تجربة اختبار الملابس التي ذكرها 61% من المشاركين، وتجربة حضور فعالية رياضية مباشرة تطرق إليها 52% من المشاركين.