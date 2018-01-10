"كوداكوين".. عملة رقمية أخرى أساسها الصور

قررت شركة كوداك المعرفة في عالم التصوير الانتقال إلى عالم الاستثمار في العملات الورقية جذبًا للمستثمرين وأطلقت على عملتها الافتراضية هذه اسم كوداكوين مؤكدة أنها ترتكز إلى الصور وتأتي حملية لحقوق المصورين.

إيلاف: "كوداك" شركة معروفة في عالم التصوير والكاميرات قررت أخيرًا الانتقال من قطاع التصوير إلى التشفير والبرمجة، انسجامًا مع الفورة الجنونية التي أحدثتها العملات الرقمية في العالم.

الشركة ذات التاريخ الطويل الذي يبلغ مائة عام أعلنت أنها ستبدأ الاستثمار في تكنولوجيا "بلوك تشين"، لافتة إلى طموح جديد لديها يتمثل في إطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها ترتكز إلى الصور سيكون اسمها "كوداك كوين".

البورصة تتأثر إيجابًا

تسبب هذا هذا الإعلان برفع أسهم "كوداك" بنسبة 125 في المائة، تمامًا كما كان حصل مع شركات أخرى باشرت في الاستثمار بهذه التكنولوجيا. إلا أن كوداك شددت على أن خطوتها لا تأتي "مواكبة للموضة والموجة".

على صعيد التداولات، ارتفع سهم "إستمان كوداك" بنسبة 61% إلى 10.9 دولار في تمام الساعة 06:02 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة كوداك جيف كلارك أن "كلمتي (بلوك تشين) و(العملات الرقمية) تعدان بالنسبة إلى الكثيرين كلمات ساخنة وسط الضجة، لكن في ما خص المصوّرين الذين طالما حاولوا التحكم بأعمالهم وكيفية تصرّف الأطراف بها، فهذه الكلمات الساخنة قد تكون مفتاح الحل لما شعروا بأنها مشكلة لا حلّ لها".

إغراء المستثمرين

مواكبة للارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار عملات افتراضية مثل بيتكوين ولايتكوين وريبل وغيرها بدأت شركات صغيرة لا تجمعها إدارة أم وليس لها علاقة ببعضها بعضًا بدأت محاولة الصعود عبر هذا النوذج من العملات لجذب المستثمرين.

وتشير كوداك إلى أنها ستستخدم تكنولوجيا "بلوك تشين" لمنصة "KODAKOne"، بغية مساعدة المصورين على إدارة حقوق صورهم. وستكون عملتها الرقمية مطروحة في التعاملات المالية لدى موافقة المصورين منح ترخيص لاستخدام أعمالهم.

تكنولوجيا "بلوك تشين" تتألف من نظام موازنة عام يحتوي بيانات حول أي شخص يلجأ إلى الخدمات المالية، لتضاف هذه التداولات إلى موقع مخصص لها بالنظام أو "blocks" أو روابط بشيفرات تتحد مع بعضها لتكوين سلسلة، وكل مرة تتداول فيها ستسجل في "البلوك".

نماذج سابقة

تجدر الإشارة إلى أن شركة "Long Island Iced Tea Corp." غيرت اسمها أخيرًا إلى "Long Blockchain Corp، وفي ديسمبر عام 2017، غيّرت شركة "Vaptek"، المسؤولة عن إنتاج السجائر الإلكترونية، اسمها إلى "Nodechain".

وحينها أكدت أنها ستبدأ التنجيم للحصول على العملات الرقمية المشفّرة، كما غيّرت الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية "Bioptix" اسمها إلى "Riot Blockchain" في أكتوبر عام 2017، لتستثمر في العملات الرقمية، كما أعلنت شركة للمطاعم في الأونة الأخيرة عن استثمارها في مجال تكنولوجيا "بلوك تشين".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير استنادًا إلى موقعي "سي إن إن بالعربية" و"أرقام". تجدون المادتين الأصليتين على الرابطين:

https://arabic.cnn.com/tech/ 2018/01/10/kodakcoin

https://www.argaam.com/ar/ article/articledetail/id/ 523989