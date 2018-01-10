قيمة أسهم كوداك تتضاعف بعد إطلاقها عملتها المشفرة

كوداك كانت سباقة في ابتداع كاميرات تعمل من خلال الضغط على الأزرار

ارتفعت اليوم الأربعاء أسهم شركة إنتاج معدات التصوير والكاميرات "كوداك" أكثر من الضعف، بعدما أعلنت الشركة الشهيرة عن إطلاق عملتها المشفرة.

إيلاف: قالت الشركة، التي يوجد مقرها في نيويورك، إن إطلاقها عملة "كوداكوين" تم بالتعاون مع شركة "وين ديجيتال" التقنية البريطانية كجزء من مبادرة تمكن المصورين من فرض سيطرتهم على حقوق الصور الخاصة بهم، حيث ستتيح لهم تلك الخطوة إمكانية تلقي أموال نظير ترخيص أعمالهم فورًا على هيئة عملة مشفرة.

صون حقوق

ذكرت في هذا الخصوص صحيفة أندبندنت البريطانية أن عملة كوداكوين ستستعين بتكنولوجيا "سلسلة الكتل blockchain" التي تسوى المعاملات باستخدام خوارزميات حاسوبية، كما المستخدمة مع عملة بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية.

وأوردت الصحيفة في هذا السياق عن جان دينيك، الرئيس التنفيذي لشركة "وين ديجيتال" قوله "من الضروري أن يعرف المصورون أن أعمالهم ومداخيلهم المادية تُعَامَل بشكل آمن وبثقة، وهذا بالتحديد هو ما حرصنا على القيام به مع عملة كوداكوين".

عتبة جديدة

تابع دينيك "يمكن القول إن عملة كوداكوين، التي تخضع لأعلى معايير الامتثال، تعنى بمنح المصورين حقوقهم المادية بشكل منصف، وكذلك منحهم فرصة للوقوف على عتبة اقتصاد جديد، صمم من أجلهم، وأضيفت إليه آلية آمنة لإدارة حقوق الأصول".

من الجدير ذكره أن الشركة التي أسسها المخترع ورجل الأعمال الأميركي، جورج إيستمان، عام 1892، تعاني منذ وقت خروجها من أزمة الإفلاس التي تعرّضت لها في 2012. ولا يزال كثيرون يتذكرون الشركة نظرًا إلى ما كانت تنتجه من كاميرات تعمل من خلال الضغط على الأزرار خلال حقبتي ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، قبل أن يخفت نجمها ويتراجع، مع بدء ظهور الهواتف الذكية بحلول نهاية الألفية.

أعدت "إيلاف" المادة نقلًا عن صحيفة "أندبندنت" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

http://www.independent.co.uk/news/business/news/kodakcoin-kodak-shares-bitcoin-latest-cryptocurrency-launch-rochester-new-york-a8151116.html