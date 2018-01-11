هبوط اضطراري لطائرة ركاب بولندية في مطار وارسو

وارسو: أعلنت السلطات البولندية ان طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البولندية "لوت" اقلعت من كراكوف (جنوب) متجهة الى وارسو نفذت مساء الاربعاء هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة بعدما واجهت خللا في عمل عجلاتها الامامية، من دون ان يصاب اي من ركابها الـ59 بأذى.

وقال المتحدث باسم مطار العاصمة هوبرت فويسيشوفسكي ان "المطار اغلق لمدة اربع ساعات على الاقل. هذا يعني انه لن يكون بامكان اي طائرة ان تهبط فيه او ان تقلع منه". ولاحقا اعيد فتح المطار جزئيا امام حركة الاقلاع والهبوط.

وقال فويسيشوفسكي انه "في الساعة 23,10 (22,10 ت غ) اعيد فتح المدرج الرئيس في المطار وتمكنت الطائرات من استئناف عملياتها".

أضاف ان المدرج الجانبي حيث هبطت الطائرة اضطراريا ما زال مغلقا بانتظار انتهاء فرق الانقاذ والتحقيق من اعمالها.

وأوضح المتحدث ان سلطات المطار اضطرت الى اغلاق المدرج الرئيس فور وقوع الحادث لان مسار المدرج الجانبي يتقاطع مع مسار المدرج الرئيس.

وبحسب المعلومات الاولية ومشاهد بثتها شبكات التلفزة المحلية فان الطائرة، وهي من طراز بومباردييه داش كيو400، عانت لدى هبوطها من مشكلة في عجلاتها الامامية التي ارتدت الى الخلف فور ملامستها ارض المدرج مما جعل الطائرة تنزلق على بطنها من الجهة الامامية.

ويتعيّن على فرق الانقاذ في المطار الرئيس في البلاد سحب الطائرة وتنظيف المدرج قبل ان يعاود عمله كالمعتاد.