اسرائيل توافق على بناء اكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

القدس: اعطت اسرائيل الضوء الاخضر لبناء اكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما اعلنت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

وقالت المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية لوكالة فرانس برس ان الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 وتمت الموافقة عليها الاربعاء اصبحت في مراحل مختلفة من الاجراءات.

فقد حصلت 325 وحدة على موافقة نهائية وهذا يعني ان اشغال البناء ستبدأ عاجلا او آجلا، بينما اعطيت 770 وحدة اخرى الموافقة الاولية.

واضافت المنظمة ان اسرائيل وافقت في 2017 على بناء 6072 وحدة سكنية وهو العدد الاكبر منذ 2013. وفي 2016 تمت الموافقة على بناء 2629 وحدة.

وبعد ادارة الرئيس السابق باراك اوباما التي انتقدت علنا الاستيطان، التزمت ادارة ترامب التي تولت مهامها في يناير 2017 الصمت في هذا الشأن.

وتعتبر الامم المتحدة والاسرة الدولية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية.