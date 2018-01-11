ثلاثة زلازل بقوة معتدلة ضربت إيران

طهران: وقعت ثلاثة زلازل بقوة تجاوزت الخمس درجات صباح الخميس في إيران، ولم تشر السلطات الى وقوع أضرار أو ضحايا نتيجتها.

وشعر السكان بهزة أرضية بقوة 5,1 درجات عند الساعة 06,48 (03,18 ت غ) في محافظة كرمان في جنوب البلاد، وسجل زلزالان بقوة 5,6 و5,4 درجات في محافظة كرمنشاه في غرب البلاد عند الحدود مع العراق، عند الساعة 10,29 و10,44 (06,59 و07,14 ت غ)، حسب مركز الارصاد بجامعة طهران.

وتم تحديد مراكز الزلازل الثلاثة على التوالي في منطقتي هيدجاك على بعد 770 كلم نحو جنوب شرق طهران وسومار على بعد 570 كلم نحو غرب طهران، بحسب الجامعة.

وتقع مراكز الزلازل الثلاث على عمق 10 و8 كلم تحت سطح الأرض، الأمر الذي يحدّ من خطر وقوع أضرار وضحايا.

وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي الى أن فرق الانقاذ انتشرت في المناطق التي ضربتها الزلازل، الا أنها لم تذكر وقوع أي ضرر أو ضحايا حتى الساعة 11,45 (08,15 ت غ).

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن سكان العراق شعروا بالهزات، وخصوصا سكان كردستان الواقع على الحدود مع إيران.

وتعتبر إيران منطقة نشاط زلزالي كثيف بسبب وجودها عند التقاء صفائح تكتونية عدة والصدوع التي تعبرها. ولوحظ تزايد كبير في النشاط الزلزالي في إيران منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مع تسجيل زلازل عدة بقوة فاقت الخمس درجات.

في 12 نوفمبر، ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات محافظة كرمنشاه وأسفر عن وقوع 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، بالاضافة الى ثماني قتلى في العراق.

في 20 ديسمبر، قُتلت امراة وفتاة وأصيب مئة شخص آخرون بجروح اثناء حالة البلبلة التي أعقبت زلزالا شعر به سكان طهران التي تعدّ نحو 8,5 ملايين ساكن. ولم يتسبب الزلزال بأضرار كبيرة.