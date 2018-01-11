ضابط أميركي يحذر عناصر داعش: ستضربون حتى الموت

واشنطن: حذر ضابط أميركي كبير من ان الولايات المتحدة وحلفاءها ستُجهز على "الجهاديين" اذا لم يستسلموا بالقاء قنابل عليهم أو بإطلاق النار وحتى ضربهم حتى الموت بالرفوش المستخدمة لحفر الخنادق، مثيرا بذلك عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السرجنت ميجور جون تروكسل الذي يمثل ضباط الصف في هيئة الاركان الاميركية، في تغريدة انه على مقاتلي "تنظيم الدولة الاسلامية ان يدركوا ان لديهم خيارين عندما يجدون أنفسهم في مواجهتنا: اما الاستسلام او الموت".

واضاف تروكسل الذي نشر صيغة موسعة ومفصلة من تصريحه على موقع فيسبوك "اذا استسلموا فسنؤمن نقلهم بكل امان الى زنزانتهم وسنقدم لهم الطعام وسريرا وسنحترم الاجراءات".

وتابع مستشار رئيس الاركان جون دانفورد "لكن، اذا اختاروا الا يستسلموا، فسنقتلهم بعنف كبير اما بمساعدة قوات الامن او بالقاء القنابل عليهم او اطلاق النار على جماجمهم او ضربهم حتى الموت بادواتنا لحفر الخنادق".

وارفقت الرسالة على تويتر وفيسبوك بصورة لجندي يحمل رفشا يستخدمه العسكريون الاميركيون لحفر الخنادق للاحتماء من نيران العدو. ولم يتأخر رد الفعل اذ ان تصريح تروكسل تم تقاسمه اكثر من 1500 مرة على فيسبوك مساء الاربعاء.

ومع ان بعض مستخدمي الانترنت عبروا عن استيائهم، رد تروكسل بشكل ودي على التعليقات ونشر رسما يوضح كيف يمكن استخدام رفش للقتل. وقال "كل الجنود تقريبا مزودون به (...) انه سلاح رائع".

