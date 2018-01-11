فتاة أسترالية تصل بفكرة مشروعها إلى مليار دولار!

لندن: كشفت الفتاة الاسترالية ميلاني بيركينز عن تفاصيل مهمة بخصوص إصرارها على النجاح وتحويل حلم مشروعها الخاص إلى حقيقة، موضحة بهذا الصدد أنها اتبعت حيلة جديدة لكنها محفوفة بالمخاطر إلى حد ما عند عرضها فكرتها على مليونير معروف في وادي السيلكون.

أوضحت ميلاني، التي لم تكمل دراستها الجامعية، أنها كانت تبلغ وقت أن اتخذت قرارها بالسفر من مقر إقامتها في بيرث (استراليا) إلى بالو ألتو في كاليفورنيا (الولايات المتحدة) 22 عاما فقط، وأنها كانت تسعى حينها لجذب تمويل لموقعها المتخصص في تصميم الجرافيك.

وبخصوص تلك الحيلة التي تحدثت عنها ميلاني، فمفادها أنك إذا أردت أن تبهر شخص ما بفكرتك أو بقناعاتك، فعليك أن تقلد لغة جسده، وهي الطريقة التي اعتمدت عليها في مقابلتها مع هذا المليونير.

ونقلت عنها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" قولها "كان الأمر مضحكا للغاية. فقد كان يجلس هذا المليونير (المستثمر التكنولوجي بيل تاي) وقت مقابلتي له واضعا ذراعه خلف الكرسي الذي كان يجلس عليه وهو يتناول غذائه. لذا بادرت بتقليده، حيث وضعت ذراعي خلف الكرسي الذي كانت أجلس عليه، وأنا أحاول تناول وجبة الغذاء، مواصلة طرحي لمحاور فكرتي التي أرى من وجهة نظري أنها تشكل مستقبل صناعة النشر".

"مستقبل النشر"

ونوهت "بي بي سي" إلى أن فكرة ميلاني بالنسبة لـ "مستقبل النشر" كانت منصة "كانفا Canva"، وهي منصة إلكترونية تهدف لتمكين الجميع من تصميم أي شيء بمنتهى السهولة، بدءا من تصميم بطاقات التهنئة، الملصقات، المواقع الإلكترونية وانتهاء بتصميم التقويمات.

وبينما لم يلحظ تاي أن ميلاني، التي تبلغ من العمر الآن 30 عاما، تقلد كل تحركاته، فإنه لم يبد أيضاً أي اهتمام بفكرة مشروعها، حيث كان منشغلا طوال وقت المقابلة بالحديث في هاتفه المحمول، ومع هذا، فقد أوصل ميلاني بمجموعة من مستثمري، مهندسي ومطوري وادي السيلكون الآخرين، إلى أن قام هو في الأخير بوضع استثمارات في المنصة.

وذكرت "بي بي سي" أن الشركة المالكة للمنصة تمتلك الآن 10 ملايين مستخدم في 179 دولة حول العالم، وتُصَمَّم 10 تصميمات عبر موقعها كل ثانية. وهي أرقام ليست سيئة بالنسبة لمشروع كانت بدايته غرفة الصالون في منزل والدة ميلاني بمدينة بيرث عام 2006، وقت أن كانت ميلاني ما تزال طالبة متخصصة في مجال التجارة والاتصالات بجامعة غرب استراليا.

حالة إحباط

ولفتت "بي بي سي" إلى أن فكرة المشروع خطرت ببال ميلاني بعد حالة الإحباط التي انتابتها نتيجة الصعوبات التي كانت تواجهها وقت دراستها في الجامعة بخصوص تعلم الطرق التي تعينها على استخدام برمجيات التصميم الأساسية، لذا اكتشفت أن فرصة عمل من الممكن أن تولد من هنا، ولهذا قررت إطلاق موقع إلكتروني متخصص في التصميم عبر الإنترنت، بحيث يكون من السهل تماما على أي شخص أن يستخدمه ويعتمد عليه، لاسيما وأنها كانت ترى أن التصميم المستقبلي سيتم عبر الإنترنت وسيكون أكثر بساطة.

وختمت "بي بي سي" بقولها إن المنصة، التي يوجد مقرها في سيدني وتمتلك مكاتب في سان فرانسيسكو ومانيلا، تقدر سوقيا الآن بمليار دولار بعدما أتمت أحدث جولة من الاستثمار قبل بضعة أيام، فضلا عن وصول عدد موظفيها اليوم لأكثر من 200 موظفا، بالتزامن مع نمو إيراداتها في العام المالي 2016-2017 بأكثر من الضعفين من 6.8 إلى 23.5 مليون دولار.

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الرابط الأصلي أدناه:

http://www.bbc.com/news/business-42552367