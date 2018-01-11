بدء عودة السينما العالمية للسعودية بعروض أفلام الأطفال

جدة: يبدو أن "سينما 70" ستكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية لعصر السينما السعودية اعتباراً من 12 يناير الجاري، عبر سلسلة من العروض العالمية المرئية للأطفال، على مدار 6 أيام، بدعم من الهئية العامة للترفيه. وبمشاركة عدد من الرعاة المؤثرين، وهم: روتانا (الشريك الإعلامي)، وفيرجن ميجا ستور (مبيعات التذاكر)، وجمعية الثقافة والفنون بجدة (الشريك الثقافي)، و W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية (شريك التواصل والتسويق).

وستقدم "سينما 70"، وهي أول علامة تجارية للسينما في المملكة، سلسلة عروض سينمائية عالمية للأطفال تعرض في جمعية الثقافة والفنون في جدة، من الرابعة عصراً وحتى 12 صباحاً، وسيصاحب ذلك أنشطة وفعاليات مختلفة ستكون محور جذب للشريحة المستهدفة.

العروض العالمية

وستبدأ "سينما 70" سلسلة عروضها بفيلمين عالميين للأطفال أنتجا حديثا في 2017 هما "كابتن أندربانتس" Captain Underpants The First Epic Movie، من إنتاج دريم وركس أنيميشن، وتدور أحداثه حول طالبين بإحدى المدارس يقومان بتنويم مديرهم السيد كروب مغناطيسياً، وتحويله إلى بطل لقصصهم المصورة الشخص الطيب المحبوب صاحب المرونة العالية "كابتن أندربانتس".

وللفيلم الثاني هو " إيموجي" The Emoji Movie ، من إنتاج سوني بيكتشرز أنيميشن، ويخوض في العالم السري للرموز التعبيرية داخل الهاتف الذكي، والمخفية بتطبيقات الرسائل بمختلف أنواعها، وتحيا داخل المدينة الصاخبة "Textopolis"، ويتمنى كل رمز تعبيري منهم أن يستعمله مستخدم الهاتف، وفي هذا العالم يملك كل رمز تعبيري تعبير وجه وحيد لا غير، باستثناء جين "تي.جيه. ميلر"، الرمز التعبيري الذي وُلد من دون فلتر تنقية ويعج بالتعبيرات المتعددة.

المحتوى السينمائي

الرئيس التنفيذي لـ "سينما 70" المخرج والمنتج السعودي ممدوح سالم، والذي أشرف على تنظيم أول مهرجان سينمائي سعودي، ووفقا لتقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن أول مهرجان سينمائي سعودي في عام 2006 (مهرجان جدة السينمائي) سجل حينها أبرز حدث ثقافي في الوطن العربي.

ويرى ممدوح بأن بداية تركيزهم على عروض الأفلام السينمائية الكرتونية يحمل دلالات مهمة، أولها، بأن السينما تستحوذ على عقول الأطفال في كل مكان من العالم، وقال:" إن هذه الشريحة خارج الحسابات دائماً في القطاع السينمائي العربي، لذا أردنا أن نقدم لأطفالنا خلال إجازة الفصل الدراسي الأولى شيئاً مختلفاً".

الجدير بالذكر أن "سينما 70" تعد أول علامة تجارية للسينما في المملكة العربية السعودية وتتخصص في "إنتاج المحتوى السينمائي السعودي، وعرض وتوزيع الأفلام العالمية في المملكة".

خطوات فاعلة

ومن جهتها أكد إبراهيم البلوشي الشريك بـ W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، شريك التواصل الإعلامية على أهمية خطوة "سينما 70" بعرض الفيلمين الشهيريين، الأمر الذي سيزيد من الإقبال على مشاهدة العروض، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المصاحبة لها، موضحاً بأن السعوديين يترقبون بدء افتتاح صالات السينما المقررة في الأول من مارس المقبل للعام الجاري.

وأوضح البلوشي بأن افتتاح صالات السينما بالمملكة سيدعم منظومة الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية 2030، حيث من المستهدف زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2,9 إلى 6 %، كما أنها ستسهم في تنويع الإيرادات المالية للناتج المحلي، مشيرا إلى وجود خطوات تنفيذية متسارعة لاقتناص الفرص الاستثمارية لهذا القطاع الواعد في مجال في تأسيس البنيته التحتية السينمائية من مستثمرين محليين وخلجيين ودوليين.

وللتنويه، فإن مبيعات تذاكر عروض الفيلمين متوفرة بكافة فروع Virgin، ومن خلال الموقع الإلكتروني https://www.ticketingboxoffice.com/ ، أما لمن يود متابعة جديد العروض المرئية فبإمكانه متابعة حساب "سينما 70" على منصة تويتر @Cinema70KSA.