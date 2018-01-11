مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس

نابلس: قتل فتى فلسطيني مساء الخميس برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت في قرية قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة ووكالة وفا الرسمية للانباء.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في عراق بورين، جنوب نابلس" دون المزيد من التفاصيل.

واوردت "وفا" ان القتيل "أصيب برصاص الاحتلال في الرأس، خلال مواجهات شهدتها قرية عراق بورين، خلال محاولة المواطنين التصدي لهجوم من قبل المستوطنين".

وقالت مصادر عائلية ان الفتى يدعى علي قينو (16 عاما) واصيب برصاصة في رأسه.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الاسرائيلي.

وقتل مستوطن اسرائيلي مساء الثلاثاء اثر تعرضه لاطلاق نار بينما كان مارا بسيارته قرب بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية العشوائية حيث يقيم، غير بعيد عن نابلس شمال الضفة المحتلة.

ويجري الجيش الاسرائيلي منذ ليل الثلاثاء عمليات بحث مكثفة واقام حواجز في شمال الضفة الغربية المحتلة لتعقب منفذي اطلاق النار على المستوطن.

ومنذ قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية، قتل اسرائيلي و16 فلسطينيا في صدامات في الضفة الغربية وعلى طول الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة، او قصف للطيران الإسرائيلي.