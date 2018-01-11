GMT 17:56 2018 الخميس 11 يناير GMT 18:04 2018 الخميس 11 يناير  :آخر تحديث

اعادة قضية سلفيين ارادوا انشاء "شرطة دينية" في المانيا الى المحاكم

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
السجن لثلاثة سوريين دينوا بتهريب مهاجرين الى المانيا
تعرض اميركي للضرب في المانيا بعد ادائه التحية النازية
مقتل شخص في عملية طعن غرب المانيا
ميركل والحملة الانتخابية "الغريبة" في المانيا

برلين: نقضت المحكمة الاتحادية في المانيا وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس حكم تبرئة صدر عام 2016 بحق سبعة سلفيين اقاموا "شرطة شريعة" وامرت بمحاكمة جديدة.

وقالت المحكمة الاتحادية ان محكمة ووبرتال (غرب) التي براتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ارتكبت "خطأ قانونيا" في حكمها.

وكانت تلك المحكمة اعتبرت حينها ان المتهمين لم ينتهكوا القانون الالماني بشأن ارتداء زيا موحدا.

ففي ايلول/سبتمبر 2014 قام السلفيون السبعة باعمال دورية ليلا وهم يرتدون صدريات برتقالية ممهورة بعبارة "شرطة الشريعة" في شوراع ووبرتال وهي مدينة صناعية في غرب المانيا تقطنها مجموعة مسلمة كبيرة.

وخاطب هؤلاء السلفيون شبانا مسلمين ليطلبوا منهم عدم شرب الخمر وعدم ارتياد المقاهي وقاعات الالعاب او المواخير. واثارت البادرة استنكارا في المانيا.

ويضيق القانون الالماني ارتداء ازياء موحدة وذلك في الاصل بهدف قمع مسيرات انصار النازية.

وكانت المحكمة في 2016 اعتبرت ان الصدريات التي ارتداها السلفيون ليست "فئوية او مرهبة". لكن الحكم طعن فيه ووصل الى المحكمة الفدرالية.

وكان يقود تلك المبادرة السلفية حينها سفين لو اشهر الدعاة السلفيين البالغ عمره 36 عاما.

وحكم عليه مؤخرا بالسجن خمس سنوات ونصف بعد ادانته في قضية اخرى ب "دعم مبادرة ارهابية" لتجنيده مسلحين متطرفين للقتال في سوريا.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار