افتتاح اول معرض للسيارات مخصص للنساء في السعودية

افتتحت شركة سعودية خاصة الخميس اول معرض سيارات مخصص للنساء فقط قبل خمسة اشهر من بدء سريان القرار الذي يسمح لهن بالقيادة.

وافتتحت صالة العرض في مركز تجاري في مدينة جدة للسماح للمرأة باختيار سيارتها الخاصة بحرية قبل ان تنطلق في قيادتها.

وفي قرار تاريخي صدر اواخر العام الماضي، منح الملك سلمان بن عبد العزيز المرأة السعودية الحق في القيادة.

تقدم صالة العرض مجموعة واسعة من المركبات من مختلف الماركات ويعمل فيها نساء فقط.

كما انها توفر للمرأة حلولا لتمويل عملية الشراء تقدمها بنوك وشركات مالية.

وتعتزم الشركة فتح مزيد من معارض السيارات للنساء في المملكة.

