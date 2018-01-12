GMT 5:00 2018 الجمعة 12 يناير GMT 4:31 2018 الجمعة 12 يناير  :آخر تحديث
التحالف: تم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا فوق منطقة نجران

عبد الرحمن بدوي
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إيلاف من الرياض: اعترضت السعودية مساء الخميس، صاروخا بالستيا فوق محافظة نجران الواقعة في جنوب غرب البلاد والقريبة من الحدود اليمنية، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي "أنه وفي تمام الساعة الخامسة وواحد وثلاثون دقيقة من مساء هذا اليوم (الخميس) رصدت قوات الدفاع الجوي عملية اطلاق صاروخ باليستي من قبل الجماعة الحوثية الإيرانية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وذكر المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في سماء نجران ولا توجد خسائر بالأرواح".

وأضاف "أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وجدد المالكي دعوته للمجتمع الدولي بـ "اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتراض وتدمير صاروخ باليستي خلال أسبوع على منطقة نجران.


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