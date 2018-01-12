اجابات مبهمة لترمب حول اتصالات مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن: أعطى الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس ايحاءات بانه يمكن ان يكون على علاقة جيدة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون، لكنه رفض القول ما اذا كان قد تحدث اليه.

وقال ترمب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "ربما لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ-اون".

واضاف "عندي علاقات مع الناس، أظن انكم فوجئتم".

وذكرت الصحيفة انه لم يكن بالامكان استدراج ترمب للافصاح عما اذا كانت حصلت اي اتصالات بين الغريمين.

ودخلت واشنطن في مواجهة مع بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والصاروخي وتهديدات كوريا الشمالية باستهداف الاراضي الاميركية.

ووصف ترمب الزعيم الكوري الشمالي بالمجنون وبانه "رجل الصاروخ".

وعندما سئل عما اذا كان قد تحدث الى كيم، قال ترمب "لا اريد التعليق على ذلك. لا اقول اني فعلت او لم افعل. فقط لا اريد التعليق".