واشنطن تريد اعتراض وتفتيش سفن متجهة الى كوريا الشمالية

واشنطن: أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الولايات المتحدة ستقترح خلال اجتماع مع حلفائها الاسبوع المقبل فكرة اعتراض وتفتيش السفن التي تُعتبر مشبوهة والمتوجهة الى كوريا الشمالية.

وسيتطرق الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء في فانكوفر بمبادرة من كندا والولايات المتحدة الى الملف النووي الكوري الشمالي. وفي هذه الاطار، سيقدم وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون "اليات عملية" لحلفائه، وفق ما اكد براين هوك المسؤول بوزارة الخارجية.

واوضح هوك "سنناقش مسألة الحظر البحري"، وهو ما يؤشر الى ان واشنطن تدرس امكان فرض حظر بحري دعمًا منها لعقوبات صارمة اصلاً فرضتها الامم المتحدة على كوريا الشمالية.

ولم تتم دعوة الصين وروسيا الى هذه المحادثات رغم ان نفوذهما في هذا الملف يُعتبر مهما.

وبعد سنتين من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، شهد الوضع فجأة هدوءا بعد اول محادثات بين الكوريتين الثلاثاء ومع قرار بيونغ يانغ ارسال وفد الى الالعاب الاولمبية الشتوية المرتقبة في الجنوب الشهر المقبل.

ومنذ تولي الزعيم كيم جونغ اون السلطة في 2011 حققت كوريا الشمالية تقدما سريعا نحو تحقيق هدفها تطوير صاروخ يمكن ان يجهز برأس نووي ويمكن ان يضرب الأراضي الأميركية.

ومن غير المعروف اذا كانت بالفعل قادرة على اطلاق صاروخ مجهز بقنبلة نووية قادر على الوصول إلى البر الأميركي، لكنّ تقدمها التكنولوجي والعسكري ساهم في تعزيز موقفها الدبلوماسي قبل استئناف اي مفاوضات.

