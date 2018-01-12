مقتل أربعة إثر غرق مركب يقلّ مهاجرين فنزويليين

كراكاس: قضى اربعة اشخاص على الاقل غرقا وفقد العشرات بعد غرق قارب يقلّ مهاجرين فنزويليين الى احدى الجزر، على ما اعلنت الشرطة الخميس.

وقالت الشرطة لموقع كوراساو نيوز الاخباري انها عثرت على جثث رجلين وامراتين وانها تواصل البحث للعثور على ضحايا محتملين.

وذكرت تقارير اعلامية فنزويلية ان حوالى 30 شخصا كانوا على متن القارب الذى ابحر من لا فيلا دي كورو في ولاية فالكون شمال فنزويلا.

وصرح لويس ستيفانيلي النائب المعارض في ولاية فالكون للصحافيين ان القارب كان يحمل "نحو 30 شخصا كلهم ​​دون الخامسة والثلاثين، وبينهم قاصرون".

وكان كلّ منهم قد دفع مبلغ مئة دولار للمهربين "من اجل ان يتم نقلهم إلى جزيرة أروبا" الهولندية القريبة من ساحل فنزويلا، بحسب قوله.

وتابع ستيفانيلي "من المستحيل تحديد عدد الركاب" الذين لقوا مصرعهم لانهم كانوا يسافرون بشكل غير شرعي وهم على علم "بوضعهم كمهاجرين غير شرعيين".

وقد اعلنت الشرطة انها القت القبض على رجلين يشتبه في انهما مهاجران في المنطقة التي تم فيها العثور على الجثث.

وقال المتحدث باسم الشرطة "ان الاشخاص الذين يغادرون فنزويلا يعرفون ان هناك العديد من المخاطر وان الكثير من القوارب ليست مناسبة" لهذا النوع من عمليات العبور "وهناك احتمال كبير بان يتم توقيفهم".

ويقدّر عالم الاجتماع توماس بايز ان 500 الف فنزويلي هربوا من بلادهم خلال العامين الماضيين بسبب الازمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن انخفاض اسعار النفط وتفشي التضخم والفساد.

