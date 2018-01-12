اللبن الزبادي مع البروكلي يقي من سرطان القولون

لندن: توصلت دراسة جديدة الى ان اللبن الزبادي المخلوط بالبروكلي يمكن ان يوفر وقاية ضد سرطان القولون وحتى علاجه.

واكتشف باحثون في سنغافورة ان اللبن الزبادي مع البروكلي قتل 75 في المئة من الأورام في فئران اختبار وأكثر من 90 في المئة من خلايا سرطان القولون التي قاموا بتنميتها في المختبر.

ويحوي البروكلي مادة كيميائية تكافح السرطان تُسمى سلفورين sulforane في حين ان اللبن الزبادي يحوي بروبيوتيكات وهي بكتيريا تساعد في الحفاظ على التوازن الطبيعي بين الكائنات العضوية المجهرية في المعدة والأمعاء.

وقال الباحث ماثيو تشانغ البروفيسور في جامعة سنغافورة الوطنية إن من الجوانب المهمة في هذه الدراسة هو استثمار نمط الحياة بتحويل نظامنا الغذائي الاعتيادي الى برنامج علاجي زهيد الكلفة.

وباستخدام تقنيات وراثية تمكن الباحثون من تحويل بكتيريا غير مؤذية الى بروبيوتيك يلتصق بسطح الخلايا السرطانية في القولون ويفرز انزيماً يحول مادة في البروكلي وغيره من الخضروات الصليبية الى عنصر قوي ضد السرطان، قتل في الاختبارات جميع خلايا سرطان القولون التي زُرعت مختبرياً. ثم قتل مزيج اللبن الزبادي والبروكلي 75 في المئة من الأورام في فئران مصابة بسرطان القولون.

ويعتقد الباحثون ان بالامكان استخدام المزيج بطريقتين للوقاية وللتخلص من الخلايا السرطانية المتبقية بعد ازالة الأورام جراحياً. واللافت ان المزيج ليس له تأثير على خلايا انواع اخرى من السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان المعدة.

وقال الباحثون إنه بمساعدة هذه البكتيريا، فإن جرعة من البروكلي في اليوم يمكن ان تُغني عن الطبيب المختص بالأمراض السرطانية ، وان الأمهات محقات عندما يلحن على أطفالهم ان يتناولوا الخضروات.

اعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5259753/Broccoli-yogurt-treat-prevent-bowel-cancer.html