اصابة نحو 40 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي في بقطاع غزة

غزة: افاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان نحو 40 فلسطينيا اصيبوا بنيران الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت الجمعة قرب الحدود بين القطاع واسرائيل.

وقال اشرف القدرة في بيان ان "مجمل الاصابات في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال بلغ 41 اصابة" وتابع "معظم الاصابات كانت بالاعيرة النارية الحية المباشرة وواحدة بعيار مطاطي في الرأس وواحدة بقنبلة غاز في الكتف".

وبين ان "17 مواطنا اصيبوا في مواجهات (قرب نقطة نحال عوز العسكرية الاسرائيلية) شرق مدينة غزة، و15 بمواجهات شرق جباليا و3 في بيت حانون (شمال) و6 شرق خان يونس في جنوب القطاع".

واكد القدرة ان "الطواقم الطبية تعاملت مع 60 حالة ميدانية بالاختناق او الاغماء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

تجمع المئات من الشبان والصبية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة في عدد من النقاط الحدودية الشرقية والشمالية في قطاع غزة وحرقوا اطارات السيارات ورشقوا بالحجارة تجاه أبراج المراقبة العسكرية والعربات المدرعة الاسرائيلية.

ونظمت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة وسط قطاع غزة تظاهرة بعد ظهر الجمعة احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل قبل ستة اسابيع.

وشارك مئات الفلسطينيين يعد ظهر الجمعة في جنازة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما قتل مساء الخميس برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم المغازي وسط القطاع.

وتشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة واسرائيل في كل يوم جمعة مواجهات اسفرت عن سقوط "14" قتيلا وفق القدرة ومئات الجرحى.

ومنذ السادس من كانون الاول/ديسمبر، شهدت الأراضي المحتلة سلسلة تظاهرات احتجاجية ومواجهات قتل فيها 14 فلسطينيا في حين قتل فلسطينيان في غارات اسرائيلية في قطاع غزة.

وقتل مستوطن اسرائيلي الثلاثاء من دون أن تتضح دوافع قتله في الضفة الغربية المحتلة.