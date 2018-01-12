تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس في تشيلي قبل زيارة البابا

سانتياغو: تعرضت ثلاث كنائس كاثوليكية الجمعة للتفجير في سانتياغو عاصمة تشيلي قبل ايام من زيارة يقوم بها البابا فرنسيس زيارة الى البلاد.

ودانت الرئيسة ميشيل باشليه حوادث التفجير التي وقعت ليلا وتسببت باضرار طفيفة.

وقالت للاذاعة الرسمية "انه امر غريب، لأنه ليس شيئا يمكن ان تنسبه الى جماعة معينة".

من جهته، قال رئيس الشرطة غونزالو آرايا ان "جماعات الفوضويين" قد تكون مسؤولة عن التفجيرات.

وغطت شعارات معادية لزيارة البابا جدارا في كنيسة من الثلاث التي تعرضت للتخريب، فيما احترق مدخلا الكنيستين الباقيتين.

وترك المهاجمون رسالة في كنيسة سانت اليزابيث في سانتياغو تحمل تهديدا للبابا.

وقالت الرسالة "الى البابا فرنسيس، القنابل التالية ستكون في ثوبك الكهنوتي".

وانتقدت "سيطرة" الكنيسة الكاثوليكية على الأفراد.

واضافت الرسالة "لن نسلم ابدا بالسيطرة على اجسادنا وافكارنا وافعالنا".

المسؤول في وزارة الداخلية محمود علوي قال ان الحكومة التشيلية تحقق في هذه الاعتداءات.

ومن المقرر ان يصل البابا الى سانتياغو الاثنين مساء في زيارة تستمر اسبوعا الى تشيلي والبيرو.