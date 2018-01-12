GMT 23:00 2018 الجمعة 12 يناير GMT 2:50 2018 السبت 13 يناير  :آخر تحديث
تعتقلها إسرائيل بتهمة الاعتداء على جنودها

الاتحاد الاوروبي يعرب عن "القلق" على مصير عهد التميمي

أ. ف. ب.
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القدس: اعرب الاتحاد الاوروبي الجمعة عن "قلقه" ازاء مصير قاصرين فلسطينيين محتجزين لدى السلطات الاسرائيلية، هما عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي.

وجاء في بيان ان بعثتي الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله اعربتا عن "القلق الشديد ازاء ملابسات اعتقال الفلسطينيين القاصرين عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي".

وكانت محكمة عسكرية اسرائيلية وجهت في الاول من كانون الثاني/يناير 12 تهمة الى عهد التميمي (16 عاما) لانها "اعتدت على عناصر من قوات الامن" في قريتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتحولت عهد التميمي الى ايقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الاسرائيلية. وفي حال ادانتها يمكن ان يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة.

كما وجهت تهم مماثلة الى والدة عهد وابنة عمها اللتين شاركتا في الحادث الذي وقع في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمر وتم تصويره عبر هاتف محمول.

كما اعرب الاتحاد الاوروبي عن "قلقه الشديد ازاء مقتل قاصر فلسطيني آخر برصاص الجنود الاسرائيليين" يدعى مصعب فراس التميمي (17 سنة) وتربطه صلة قرابة بعيدة بعهد.

وقتل الفتى مصعب في الثالث من كانون الثاني/يناير خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي قرب دير نظام في شمال رام الله.

وتابع البيان ان "بعثتي الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله تذكران باهمية احترام حقوق الاطفال وحمايتهم وخصوصا خلال اعتقالهم وسجنهم وعبر الاجراءات القانونية" المطبقة بحقهم.

ودعا البيان اخيرا السلطات الاسرائيلية الى الرد بشكل "متوازن" على المتظاهرين وفتح تحقيقات في حال حصول وفيات خصوصا اذا كان الامر يتعلق بقاصرين.


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