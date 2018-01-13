واشنطن: نقل البيت الابيض مساء الجمعة عن طبيب الرئيس الاميركي ان دونالد ترمب البالغ الحادية والسبعين من العمر هو "بصحة ممتازة"، وذلك اثر اول زيارة طبية يجريها الرئيس منذ وصوله الى السلطة قبل نحو عام.

وقال الطبيب روني جاكسون الذي كان مسؤولا ايضا عن فحوص الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما ان "الزيارة الطبية للرئيس (ترمب) اليوم الى المستشفى العسكري الوطني في والتر ريد كانت ناجحة بشكل استثنائي".

واضاف الطبيب ان ترمب "بصحة ممتازة وانا اتطلع" الى ابلاغ الجمهور بذلك.

وقد اقتصر الكشف الطبي على وزن ترمب وضغط الدم ومستوى الكولسترول لديه، في حين ان منتقديه يتساءلون علنا عن صحته النفسية.

والرئيس الاميركي ليس ملزما بالخضوع لفحص طبي او بان يعلن عن نتائج فحوضه الطبية امام الجمهور. لكن الاعلان عن هذه النتائج اصبح تقليدا قام به ايضا اسلاف ترمب.

ولا تزال هناك تساؤلات حول استقرار ترمب العقلي، خصوصا بعد صدور الكتاب المثير للجدل للصحافي مايكل الذي اكد فيه مؤخرا ان المحيطين بترمب يشككون بقدرته على الحكم.

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