السعودية تعد ضوابط للتأشيرات السياحية

الرياض: أعد فريق يمثل كل من وزارتي الداخلية والخارجية وهيئة السياحة السعودية، الضوابط المعتمدة بتنظيم مبادرة التأشيرات السياحية، حيث منعت النساء من الحصول على تأشيرات سياحية فردية، واشترطت لمن تقل أعمارهن عن 25 سنة، مرافقتها أسرتها ضمن المجموعة السياحية الزائرة، فيما يمنع منح تأشيرة لمن تتجاوز أعمارهن الـ 25 سنة إلا برفقة المجموعة السياحية.

وأكدت الضوابط بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية أن تأشيرات النساء وفق تلك المعايير يتم منحها بعد موافقة وإنهاء إجراءات التحقق والتنسيق من وزارتي الداخلية والخارجية وإكمال اشتراطات كل جهة. وبينت المصادر أن الضوابط التي انتهت إليها الاجتماعات التشاورية بين الجهات المختصة، تشتمل على وجود برنامج سياحي معتمد مسبقا لمسار محدد بإطار زمني ومكاني ومسوق له من قبل منظم رحلات خارجي معتمد من بلده ومنظم داخلي سعودي مرخص ومعتمد من هيئة السياحة، على أن ترسل كافة هذه المعلومات والبيانات من خلال نظام آلي محكم خلال ساعات بين الجهات المعنية والأمنية. ووفق الضوابط يجوز للمرخصين من الهيئة فقط تنظيم الرحلات السياحية الوافدة من خارج المملكة والعمل على إصدار أذونات التأشيرات السياحية والقيام بنشاط خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من الخارج والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم، على أن يكون قدوم وإقامة من يحصلون على تأشيرات سياحية للمملكة وفق عقود مبرمة بين وكيل السفر الخارجي والمنشأة المرخص لها بالمملكة، مشتملة على برامج سياحة هادفة مبنية على قواعد إعلامية وإجرائية في بلد القدوم تقرها هيئة السياحة على أن يتضمن العقد أن تكون المسؤولية بين المرخص بالمملكة ووكيل للسفر الخارجي بالتضامن.

وشددت الضوابط على التزام منظم الرحلات المرخص من الهيئة بتأمين مرشد سياحي واحد على الأقل من داخل المملكة مع كل مجموعة سياحية، وأن يكون يجيد لغة المجموعة التي يرافقها وملما بتاريخ وثقافة المنطقة التي يرشد المجموعة فيها، ويدخل منظم الرحلات المرخص من الهيئة كافة المعلومات عن المطلوب قدومهم بتأشيرات سياحية وفق الآلية المتفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الداخلية

وأكدت الضوابط أنه يجب أن تقتصر البرامج السياحية والزيارات على المناطق المرخص بها من قبل الهيئة، وأن يلتزم السياح القادمون باحترام العادات والتقاليد المحلية ومراعاة القيم الإسلامية للمملكة ويجب على منظم الرحلات المسؤول عنهم إخبارهم بذلك قبل دخول المملكة، وأن يلتزم منظم الرحلات المسؤول عن المجموعة السياحية بالمحافظة على المجموعة حتى مغادرتهم من المملكة وإذا فقد أحد السياح يتعين عليه التبليغ خلال 24 ساعة. وحددت الضوابط عقوبات المخالفات، إذ إنه "كل منظم يثبت عليه مخالفات لهذه الضوابط تقوم الهيئة بإبلاغ وزارتي الداخلية والخارجية بمخالفته بعد أن يصبح قرار العقوبة نهائيا، و إذا بلغت نسبة التخلف 1 %أو 100 شخص خلال العام أيهم أسبق من السياح القادمين عن طريق أي منظم رحلات، فتصدر الهيئة قرارا بمنع هذا المنظم من تنظيم الرحلات الخارجية وتبلغ جهات الاختصاص.