GMT 5:22 2018 السبت 13 يناير GMT 5:30 2018 السبت 13 يناير  :آخر تحديث
رغم اعتذار الشركة وتخفيض تكاليف استبدال البطارية

نواب أميركيون يراسلون رئيس آبل حول إبطاء آيفون

صحافيو إيلاف
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كتب 4 أعضاء جمهوريين بمجلس النواب الأميركي، بينهم رئيس لجنة الطاقة والتجارة، رسالة إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل يطلبون منه إجابة عن أسئلة تتعلق بإعلانها إبطاء أجهزة آيفون ذات البطاريات الضعيفة.

وكانت الشركة اعتذرت عن هذه المسألة في 28 ديسمبر، وخفضت تكاليف استبدال البطارية، وقالت إنها ستغير برامجها لتظهر للمستخدمين معلومات دقيقة عن حالة البطارية.

كما ذكرت الرسالة أنهم يشعرون بالقلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع حرارة بطارية آيفون وانبعاث دخان منها في سويسرا.

وبعث السناتور الأميركي جون ثون الذي يرأس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ برسالة مماثلة إلى شركة أبل يوم الثلاثاء.


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