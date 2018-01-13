احذروا العاب غوغل للأطفال!

تكاد لا تمر لحظات الا ويتأبط أطفالنا أجهزتهم الإلكترونية في زمن يعيشون فيه بين أزرار التكنولوجيا، وجميع الأمهات والأباء يلاحظون مدى تعلق أطفالهم بالألعاب الإلكترونية، ووصلت عند البعض الى حد الإدمان، ويرافق هذا التعلق إلمام كبير بكيفية التلاعب وإكتشاف الأسرار خاصة الألعاب التي يقومون بتحميلها من على المتاجر الإلكترونية.

لكن هذا الإدمان يتطلب من الأهل مضاعفة المراقبة على أطفالهم خاصة بعدما أعلنت مؤخرا شركة "شيك بوينت" المختصة في مجال الأمن الإلكتروني عن اكتشاف برامج خبيثة تحمل موادًا إباحية مقترنة بملفات ألعاب الأطفال التي يتم تحميلها من متجر «غوغل بلاي».

وذكر موقع TNW المعني بأخبار التكنولوجيا، أنه تم الكشف عن وجود إعلانات إباحية لا تتناسب بطبيعة الحال مع المرحلة العمرية للأطفال، لكنها تظهر خلال ممارستهم الألعاب المفضلة لديهم، ما قد يشكل خطرًا لا يلتفت إليه الكثير من الآباء والأمهات.

وحذر الموقع من أن الإعلانات الإباحية يتم عرضها بفعل ملفات خبيثة malware، بحيث تغطي الصور الإباحية شاشة اللعب أمام الطفل، ومن بين الصور التي تظهر للممارس تلك الألعاب صور للنجمة الأمريكية كيم كارديشان.

وتزيد صعوية التعامل مع تلك الملفات الخبيثة لأنها تخدع المستخدم بدعوته لتحميل برنامج مضاد للفيروسات مزيف، وبمجرد تحميل البرنامج يستخدم رقم هاتف المستخدم لنشر مواده غير المرغوب فيها.