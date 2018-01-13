ترودو يقول ان للصين وروسيا «دورا مهما» في حل الازمة مع كوريا الشمالية

مونتريال: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة ان للصين وروسيا "دورا مهما" تلعبانه من اجل نزع فتيل التوتر بشبه الجزيرة الكورية وذلك بالرغم من غيابهما عن الاجتماع الوزاري حول كوريا الشمالية في فانكوفر الثلاثاء المقبل.

وشدد ترودو في مؤتمر صحافي على "ان المجتمع الدولي يلعب دورا مهما للغاية في نزع فتيل التوترات" الناجمة عن الازمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وتابع "نعتقد ان مزيدا من الحوار هو دائما شيء جيد"، معبرا عن الامل في اجراء مزيد من النقاشات "من اجل اخذ التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على محمل الجد".

وكانت الولايات المتحدة طلبت في الامم المتحدة قبل ايام منع رسو عشر سفن في مرافئ العالم للاشتباه بانها تنقل بضائع كورية شمالية. وفي حال وافق مجلس الامن الدولي على ذلك، فستضاف هذه الاجراءات الى العقوبات الاخيرة التي فرضت في الصيف على بيونغ يانغ.

واجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الان، في 3 سبتمبر 2017 ما اثار تنديدا دوليا ودفع مجلس الامن الى فرض عقوبات جديدة قاسية عليها.

كما اختبرت عددا من الصواريخ البالستية منذ يوليو الفائت، واعلنت أن كامل الأراضي الاميركية اصبحت في مرمى نيرانها.

وتفرض الأمم المتحدة ثماني مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تحظر بصورة خاصة استيراد الفحم والحديد ومنتجات النسيج والصيد من هذه الدولة كما تحظر إقامة شركات مع كوريين شماليين او توظيف مواطنين من كوريا الشمالية خارج بلادهم.